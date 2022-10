Ex-vereador do PT é morto em São Paulo às vésperas do segundo turno

23:41 | Out. 28, 2022

Um ex-vereador do Partido dos Trabalhadores (PT) foi morto a tiros em São Paulo nesta sexta-feira, a dois dias do segundo turno das eleições presidenciais, por motivos que estão sendo investigados, informaram membos do partido.

"Recebo com muita tristeza e preocupação a notícia do assassinato do companheiro Zezinho", tuitou Jilmar Tatto, deputado eleito pelo PT em São Paulo, segundo quem o partido de Luiz Inácio Lula da Silva irá "acompanhar o desenrolar desse crime e suas motivações".

O assassinato ocorreu em Jandira, município da região metropolitana de São Paulo. Segundo a imprensa, Zezinho, 51, foi candidato a deputado federal nas eleições de 2 de outubro. Ele trabalhava na campanha de Fernando Haddad, que disputa o governo de São Paulo.

Segundo o portal de notícias G1, a "suspeita inicial" da polícia é de que o crime tenha sido motivado por "vingança política", após denúncias que Zezinho teria feito sobre um suposto esquema de corrupção na prefeitura de Jandira.

A Secretaria de Segurança de São Paulo confirmou à AFP que "um homem foi morto por disparos de arma de fogo na tarde desta sexta-feira", e que o incidente está sendo investigado, sem dar detalhes.

Jilmar Tatto disse ao jornal "O Globo" que "tudo indica que foi a ação de um bolsonarista dentro desse clima de intolerância que está ocorrendo no país".

O Brasil registrou ao longo da campanha eleitoral quase dois episódios de violência política por dia nos dois meses anteriores ao primeiro turno, segundo um relatório das ONGs Justiça Global e Terra de Direitos. De 1º de agosto a 2 de outubro, foram registrados 121 casos, entre assassinatos, ataques, ameaças e agressões (físicas ou verbais).

