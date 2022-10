EUA determinam saída de famílias de pessoal diplomático da capital da Nigéria

Os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira (28) que estavam evacuando as famílias de seu pessoal diplomático em Abuja, capital da Nigéria, diante de ameaças de segurança, mas não os próprios funcionários, esclarecendo uma declaração anterior.

O Departamento de Estado havia dito na quinta-feira que ordenou a saída do pessoal não essencial e de seus familiares de Abuja.

Mas, nesta sexta, esclareceu que a ordem de retirada se aplicava às famílias e que os funcionários poderiam escolher se querem ou não sair.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O Departamento de Estado tomou a decisão de recomendar a saída ordenada (das famílias) em Abuja com muita cautela relacionada ao alto risco de ataques terroristas na Nigéria", disse um porta-voz.

Os detalhes da ameaça não foram divulgados, mas a Nigéria está no mais alto nível de atenção desde domingo, depois que os Estados Unidos e várias outras nações ocidentais aumentaram seus alertas de viagem.

As forças de segurança nigerianas lutam contra combatentes jihadistas principalmente no nordeste do país, mas militantes aliados do grupo Estado Islâmico (EI) reivindicaram a responsabilidade por vários ataques recentes perto da capital.

Os Estados Unidos também alertaram para o risco de um ataque terrorista na África do Sul, o que levou as autoridades locais a insistir que uma série de eventos previstos para o fim de semana estejam devidamente protegidos.

Como política geral, Washington pede a suas embaixadas que enviem alertas de segurança ao mesmo tempo em que avisam o pessoal diplomático, afirmando que é injusto não fornecer as mesmas informações a cidadãos privados americanos.

lb-led/seb/dga/yow/ap/mvv

Tags