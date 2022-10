É "pouco provável" que Pogba volte a jogar antes da Copa do Mundo, diz Allegri

O meio-campista francês Paul Pogba provavelmente não voltará a jogar pela Juventus antes da Copa do Mundo de 2022 (20 de novembro a 18 de dezembro), disse seu técnico Massimiliano Allegri nesta sexta-feira.

Devido a uma lesão no joelho, o astro francês não joga com a Juve desde seu retorno à Serie A em meados deste ano, no momento em que sua equipe tem cinco partidas pela frente antes do início do torneio do Catar.

"(Federico) Chiesa e Pogba não estão no grupo. Não há chance de que eles estejam na quarta-feira (contra o PSG na Liga dos Campeões) e há 99% de chance de que eles também não estejam disponíveis contra a Inter de Milão (domingo, 6 de novembro)", disse Allegri à imprensa.

"Se eles voltarem, e é bem pouco improvável, seria contra o Hellas Verona e a Lazio (em 23 de novembro). Mas é muito improvável", acrescentou.

Os 'Bleus', atuais campeões mundiais, farão sua estreia na Copa do Mundo do Catar no dia 22 de novembro, contra a Austrália.

"A única coisa certa é que não trarei um jogador que não esteja apto para jogar no início da competição", disse o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, à AFP na terça-feira.

Outro jogador dos Bleus, o zagueiro Raphaël Varane, lesionado na coxa, não voltará a jogar antes do torneio do Catar, disse seu técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, na quarta-feira.

A França está no Grupo D da Copa do Mundo junto com Austrália, Dinamarca e Tunísia.

