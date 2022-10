Comunicado do Business Wire :TC Investment Partners

TC Latin America Partners ("TC"), a gestora institucional de investimentos alternativos, está expandindo sua presença na República Dominicana.

TC Latin America Partners corporate team in Dominican Republic. (Photo: Business Wire)

A subsidiária dominicana, TC Latin America Partners, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (Sociedade Administradora de Fundos de Investimento - TC AFI) é uma gestora de investimentos registrada e supervisionada pela SIMV dominicano, o regulador local do mercado de valores mobiliários, e será chefiada por Luís A. Santana, sócio da TC. Luís tem um extenso histórico em investimentos alternativos na América Latina e a TC AFI dos EUA irá aproveitar a equipe regional multidisciplinar e os processos institucionais da TC como um de seus fatores de diferenciação.

Desde 2012, a TC Latin America Partners investiu US$ 730 milhões na Colômbia, Peru, México e Chile. A empresa desenvolveu uma abordagem temática para investir com foco na gestão de risco e preservação de capital, o que lhe permitiu navegar pelos ciclos de mercado em suas geografias de destino.

"Estamos muito animados com o lançamento da TC AFI na República Dominicana, com a missão de canalizar o capital institucional do país para um setor da economia dominicana que consideramos um mecanismo de desenvolvimento. Acreditamos que nossa estratégia temática e experiência regional nos dará uma vantagem competitiva no mercado local", disse Gregorio Schneider, cofundador da TC.

A TC AFI obteve uma licença de operação da Superintendência de Valores Mobiliários da República Dominicana em junho. A estratégia de investimentos da empresa terá foco no desenvolvimento de habitação a preços acessíveis, ativos industriais e de saúde, bem como infraestrutura digital.

"Nossa meta é replicar algumas das estratégias em que obtivemos sucesso em outros países da América Latina; no setor de habitação popular, por exemplo, investimos US$ 125 milhões em 17 projetos, resultando em moradias populares a cerca de 32.700 famílias da região. Além disto, alguns de nossos projetos obtiveram a certificação EDGE para desenvolvimento sustentável, um padrão que iremos buscar implementar em todo o portfólio administrado pela TC AFI", acrescentou Luís A. Santana.

SOBRE A TC LATIN AMERICA PARTNERS

Gestora de investimentos imobiliários institucionais com foco em aquisições e desenvolvimento de ativos imobiliários comerciais, industriais, residenciais, de saúde e digitais na América Latina. Fundada em 2012, a empresa é registrada como consultoria de investimentos na SEC nos EUA e possui escritórios em Nova York, Bogotá, Lima, Cidade do México e Santo Domingo.

