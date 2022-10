Comunicado do Business Wire :Sinovac Biotech Ltd.

Sinovac Biotech Ltd. ("SINOVAC" ou a "Empresa") (NASDAQ: SVA), líder no fornecimento de produtos biofarmacêuticos na China, anunciou que a Empresa irá participar da CPHI Frankfurt, uma das maiores feiras farmacêuticas do mundo, entre os dias 1 o e 3 de novembro, em Frankfurt, Alemanha.

No estande nº 41G20, primeiro andar do Pavilhão 4, Messe Frankfurt, a SINOVAC irá receber os visitantes da CPHI e apresentar seu amplo portfólio. A Empresa irá mostrar a única vacina inativada contra COVID-19 aprovada para crianças a partir de 6 meses, a CoronaVac®; a vacina tetravalente contra a gripe, QIV; a vacina líder mundial contra enterovírus tipo 71, a Inlive®; a vacina contra a varicela que proporciona 100% de proteção para casos moderados a graves; e duas vacinas pré-qualificadas pela OMS: a vacina contra a hepatite A, a Healive®, e a vacina inativada contra poliomielite com cepa Sabin.

Helen Yang, diretora de negócios da SINOVAC, disse, "a SINOVAC é uma parceira de longa data da CPHI e estamos felizes por finalmente voltar ao evento presencial da CPHI pela primeira vez desde a pandemia mundial da COVID-19. Como sempre, apreciamos muito o potencial comercial da plataforma e planejamos mostrar muitos de nossos melhores produtos, especialmente aqueles aprovados pela OMS e distribuídos a muitos países. Estamos na expectativa de apresentar nossas tecnologias inovadoras a nossos parceiros internacionais e criar mais oportunidades de negócios."

Para encontrar a SINOVAC no local, visite o estante nº 41G20 ou entre em contato com Alice Chen via e-mail info@sinovac.com para agendar visitas.

Sobre a SINOVAC

A Sinovac Biotech Ltd., (SINOVAC) é uma empresa biofarmacêutica com sede na China com foco em P&D, fabricação e comercialização de vacinas que protegem contra doenças infecciosas humanas.

O portfólio de produtos da SINOVAC inclui vacinas contra a COVID-19, "doença mão-pé-boca" infectada pelo enterovírus 71 (EV71), hepatite A, gripe sazonal, doença pneumocócica, influenza H5N1 (gripe aviária), influenza H1N1 (gripe suína), varicela, caxumba, poliomielite, etc.

A vacina contra a COVID-19, CoronaVac®, foi aprovada para uso em mais de 60 países e regiões em todo o mundo. A vacina contra a Hepatite A passou pelos requisitos de pré-qualificação da OMS em 2017. A vacina EV71, Inlive®, é uma vacina inovadora comercializada na China em 2016. Em 2022, a vacina inativada da poliomielite com cepa Sabin (sIPV) foi pré-qualificada pela OMS.

A SINOVAC foi a primeira empresa a receber a aprovação de sua vacina contra a gripe H1N1, batizada de Panflu.1®, fornecida na campanha de vacinação e no programa de armazenamento do governo chinês. A Empresa também é a única fornecedora da vacina contra a gripe pandêmica H5N1, Panflu®, para o programa de armazenamento do governo chinês.

A SINOVAC se dedica continuamente à pesquisa e ao desenvolvimento de novas vacinas, com mais produtos combinados em sua linha de fabricação, explorando constantemente as oportunidades do mercado internacional. A Empresa planeja realizar um comércio e cooperação mais amplos e profundos com outros países e organizações empresariais e industriais.

Para mais informação, acesse o site da Empresa em www.sinovac.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221028005136/pt/

Contato

Sinovac Biotech Ltd. Equipe de Relações Públicas pr@sinovac.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

