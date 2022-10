Comunicado do Business Wire :Microba Life Sciences

SYNLAB, líder em serviços de diagnóstico médico e exames especializados na Europa, e Microba Life Sciences (Microba), líder mundial na análise de microbiomas intestinais complexos, expandiram seu acordo estratégico para ampliar a disponibilidade geográfica e de mercado do exame de microbioma myBIOME em toda a Europa e América Latina.

Em resposta ao sucesso nos mercados espanhol e colombiano e à crescente demanda por diagnósticos de precisão personalizados, o exame será estendido para distribuição posterior através de provedores de saúde, bem como canais diretos ao consumidor.

"Os desequilíbrios na composição, distribuição e atividade microbiana intestinal têm um impacto direto na saúde e estão associados a doenças crônicas, incluindo condições gastrointestinais, inflamatórias, metabólicas, neurológicas e cardiovasculares", diz Michael Morris, diretor de genética da SYNLAB Suíça. "O myBIOME é o mais completo e preciso exame de sequenciamento metagenômico disponível atualmente no mercado, que permite uma análise abrangente, altamente diferenciada e acionável do microbioma intestinal de um indivíduo".

Através do NGS (Next-Generation Sequencing/ Sequenciamento de Próxima Geração), o myBIOME analisa todo o material genético (DNA) em uma amostra de fezes, permitindo um painel altamente sensível e de alta resolução dos microrganismos que o compõem.

Através da aplicação da inovadora tecnologia metagenômica desenvolvida pela Microba, o myBIOME detecta todos os tipos de microrganismos (bactérias, arqueas, fungos, protistas), identifica as espécies exatas e caracteriza as novas espécies. Com base no potencial funcional determinado pela análise dos genes microbianos presentes, o relatório do exame fornece uma análise personalizada e recomendações nutricionais para melhorar a saúde e a qualidade de vida do paciente.

"A SYNLAB dedica-se a oferecer excelência médica em todo o mundo e estou entusiasmada que agora mais clientes e pacientes se beneficiarão desta ferramenta confiável", diz Marta Llopis, especialista do myBIOME/ Microbioma no SYNLAB Group. "Em muitos casos, myBIOME identificou a origem de uma variedade de sintomas difusos, ligando-os a um desequilíbrio do microbioma ou, por exemplo, a uma presença excessiva de espécies não intestinais. Quando encontrados em níveis elevados no intestino, estes demonstraram causar doenças".

Sobre a SYNLAB

SYNLAB Group é o líder em serviços de diagnóstico médico e testes especializados na Europa. O Grupo oferece uma ampla variedade de diagnósticos médicos inovadores e confiáveis a pacientes, médicos praticantes, hospitais e clínicas, governos e empresas. A SYNLAB opera em 36 países em quatro continentes e detém posições de liderança na maioria dos mercados, reforçando regularmente a força de sua rede através de uma estratégia de aquisição comprovada. Mais de 30.000 funcionários, incluindo mais de 2.000 especialistas médicos, contribuem para o sucesso do Grupo. A SYNLAB realizou cerca de 600 milhões de testes de laboratório e registrou receitas de 3,76 bilhões de euros em 2021.

Mais informações sobre myBIOME podem ser acessadas em www.mybiome.health

Sobre a Microba

Microba Life Sciences (ASX: MAP) é uma empresa de microbiologia de precisão voltada para melhorar a saúde humana. Através de parcerias com organizações líderes, a Microba está promovendo a descoberta de novas relações entre o microbioma, a saúde e a doença para o desenvolvimento de novas soluções de saúde.

Contato

SYNLABDiana Tabor, FTI Consulting media-contact@synlab.com

Microbainfo@microba.com

