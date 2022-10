Carlos Sainz é o mais rápido na primeira sessão de treinos livres do GP do México

O espanhol Carlos Sainz Jr, da Ferrari, fez o melhor tempo na primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, nesta sexta-feira no circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México.

Seu companheiro de equipe na Ferrari, Charles Leclerc, terminou em segundo, seguido pelas Red Bulls do ídolo local Sergio Pérez e do holandês e bicampeão mundial Max Verstappen.

A sessão foi interrompida duas vezes devido a problemas mecânicos dos pilotos reservas Liam Lawson (AlphaTauri) e Pietro Fittipaldi (Haas).

--- Resultados da primeira sessão de treinos livres do GP do México:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:20.707 (25 voltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.753 (20)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:20.827 (22)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:20.827 (22)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:20.849 (17)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:20.899 (26)

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo) 1:21.083 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:21.120 (21)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:21.310 (25)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:21.525 (24)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:21.762 (16)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo) 1:21.820 (20)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:21.865 (24)

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) 1:21.952 (22)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:22.912 (20)

Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull) 1:23.861 (19)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) 1:24.246 (22)

Nyck de Vries (HOL/Mercedes) 1:24.582 (20)

Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) 1:24.615 (13)

Pietro Fittipaldi (BRA/Haas-Ferrari) 1:26.776 ( 9)

