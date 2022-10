Biden votará no início deste sábado nas eleições de meio de mandato

11:21 | Out. 28, 2022

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, votará neste sábado com antecedência nas eleições de meio de mandato em que seu Partido Democrata poderá perder a maioria parlamentar, anunciou a Casa Branca nesta sexta-feira.

Biden votará em seu reduto de Wilmington, no estado de Delaware (norte), acompanhado de sua neta Natalie, que irá às urnas pela primeira vez, informou a Casa Branca em comunicado.

As eleições de meio de mandato, realizadas a cada dois anos no meio de um mandato presidencial, costumam ser desfavoráveis ao partido no poder.

E não parece que as eleições de 8 de novembro, nas quais a Câmara dos Representantes, mais de um terço do Senado e cerca de trinta governadores são renovados, sejam exceção.

A maioria das pesquisas prevê que a oposição republicana recuperará o controle da Câmara dos Representantes.

Nas eleições presidenciais de 2020, marcadas pela pandemia de covid-19, 69% dos eleitores americanos optaram por um método não tradicional: votar antecipado ou pelo correio, segundo o censo.

