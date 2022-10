Ativistas do grupo Just Stop Oil cobre loja do Rolex com tinta spray

Na manhã desta sexta-feira, 28, o grupo ambientalista Just Stop Oil realizou mais uma manifestação contra o uso de petróleo e gás. Os ativistas cobriram uma loja do Rolex com uma tinta spray laranja em Knightsbridge, Londres.

BREAKING: ROLEX STORE SPRAY-PAINTED ORANGE



At 8:30am today, two Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from a fire extinguisher over the premises of @ROLEX in Knightsbridge, demanding that the government halts all new oil and gas consents and licences. #FreeLouis pic.twitter.com/iBoNlQwTmc — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 28, 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação é mais uma entre as tantas feitas para chamar a atenção do governo britânico sobre o uso do petróleo e gás. Os principais alvos são obras de artes e lojas renomadas.

O grupo costuma postar os atos em suas redes sociais e muitas delas acabaram viralizando.



Ativista cola cabeça na obra “Moça com brinco de pérola”

Uma das ações aconteceu nesta quarta-feira, 27. Dois ativistas entraram no museu Mauritshuis, na Holanda, e um deles colou a sua cabeça na obra “Moça com brinco de pérola”, do pintor Johannes Vermeer.

Climate activists vandalize Johannes Vermeer’s classic painting Girl with a Pearl Earring to protest oil. They deserve prison. pic.twitter.com/7IqbLRIoFE — Ian Miles Cheong (@stillgray) October 27, 2022

Os dois ativistas foram escoltados para fora do museu. A polícia afirma ter prendido três pessoas, mas não deu mais detalhes sobre o caso. As informações são da emissora holandesa NOS.

Sopa de tomate nos “Girassóis” de Van Gogh

Um dos casos mais conhecidos aconteceu no dia 14 de outubro, em Londres. Ativistas ambientais jogaram sopa de tomate na famosa pintura "Girassóis", de Vincent van Gogh, na Galeria Nacional de Londres.

Uma foto do grupo de campanha climática Just Stop Oil mostra ativistas com as mãos coladas na parede sob os "Girassóis" de Vincent van Gogh depois de jogar sopa de tomate na pintura na National Gallery, no centro de Londres, em 14 de outubro de 2022 (Foto: HANDOUT / JUST STOP OIL / AFP)



"O que vale mais, arte ou vida? Você se importa mais em proteger uma pintura ou proteger nosso planeta e as pessoas?", lançou uma das manifestantes durante a ação.



Tinta nas concessionárias de carros de luxo

Na terça-feira, 26, o alvo do manifesto foram concessionárias em Londres. Os apoiadores do Just Stop Oil jogaram jatos de tinta laranja em garagens da HR Owen Bugatti, Jack Barclay Bentley, Bentley Motor Cars London e Ferrari Mayfair.



BREAKING: ROLEX STORE SPRAY-PAINTED ORANGE



At 8:30am today, two Just Stop Oil supporters sprayed orange paint from a fire extinguisher over the premises of @ROLEX in Knightsbridge, demanding that the government halts all new oil and gas consents and licences. #FreeLouis pic.twitter.com/iBoNlQwTmc — Just Stop Oil (@JustStop_Oil) October 28, 2022

Tags