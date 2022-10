Após eliminação na Champions, Juventus faz da Serie A sua nova prioridade

19:46 | Out. 28, 2022

A eliminação prematura da Juventus da Liga dos Campeões, na terça-feira, após uma campanha desastrosa (quatro derrotas em cinco jogos), faz agora da Serie A um objetivo prioritário para os 'bianconeri', já a partir deste fim de semana pela 12ª rodada.

Nela, a 'Juve' visita o Lecce (17º) neste sábado sem muita margem de erro, já que a equipe de Turim está apenas em oitavo na classificação, dez pontos atrás do líder Napoli.

A Juventus tem pela frente quatro rodadas até o intervalo do campeonato para a realização da Copa do Mundo do Catar-2022. Elas incluem dois duelos de alto nível: contra a Inter de Milão (6 de novembro) e a Lazio (13 de novembro).

O Napoli, único time invicto nesta Serie A, vive um momento espetacular, com doze vitórias consecutivas, levando em conta todas as competições.

Os napolitanos abrem neste sábado a jornada recebendo o Sassuolo (9º) no estádio Diego Maradona.

O Napoli chega a esta rodada com três pontos de vantagem sobre o segundo colocado Milan, que visita o Torino (10º) no domingo.

Essa partida chega em um momento delicado para o Milan, pouco antes da partida crucial da próxima semana contra o RB Salzburg, na qual os 'rossoneri' buscarão a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

-- Programação da 12ª rodada da Serie A e classificação:

- Sábado:

(10h00) Napoli - Sassuolo

(13h00) Lecce - Juventus

(15h45) Inter - Sampdoria

- Domingo:

(08h30) Empoli - Atalanta

(11h00) Cremonese - Udinese

Spezia - Fiorentina

(14h00) Lazio - Salernitana

(16h45) Torino - Milan

- Segunda-feira:

(14h30) Hellas Verona - Roma

(16h45) Monza - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 29 11 9 2 0 26 9 17

2. Milan 26 11 8 2 1 24 11 13

3. Lazio 24 11 7 3 1 23 5 18

4. Atalanta 24 11 7 3 1 16 8 8

5. Roma 22 11 7 1 3 13 10 3

6. Udinese 21 11 6 3 2 20 12 8

7. Inter 21 11 7 0 4 22 17 5

8. Juventus 19 11 5 4 2 17 7 10

9. Sassuolo 15 11 4 3 4 14 13 1

10. Torino 14 11 4 2 5 10 13 -3

11. Salernitana 13 11 3 4 4 13 16 -3

12. Empoli 11 11 2 5 4 9 15 -6

13. Bologna 10 11 2 4 5 12 17 -5

14. Fiorentina 10 11 2 4 5 11 16 -5

15. Monza 10 11 3 1 7 10 19 -9

16. Spezia 9 11 2 3 6 9 20 -11

17. Lecce 8 11 1 5 5 9 14 -5

18. Sampdoria 6 11 1 3 7 6 18 -12

19. Hellas Verona 5 11 1 2 8 10 21 -11

20. Cremonese 4 11 0 4 7 9 22 -13

