Alemanha registra crescimento surpreendente de 0,3% no terceiro trimestre

06:16 | Out. 28, 2022

A economia da Alemanha apresentou crescimento modesto no terceiro trimestre, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (28), que desafiaram as expectativas de uma contração na atividade em meio à alta inflação e uma crise energética.

O PIB da Alemanha cresceu 0,3 em relação ao trimestre anterior, disse a agência federal de estatísticas Destatis.

"A economia alemã continua se sustentando, apesar das condições difíceis, com a pandemia de coronavírus, interrupções na cadeia de suprimentos, inflação e a guerra na Ucrânia", disse Destatis em nota.

