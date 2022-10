Alcaraz e Bautista avançam às semifinais do ATP da Basileia

17:16 | Out. 28, 2022

Os espanhóis Carlos Alcaraz e Roberto Bautista, números 1 e 22 do mundo respectivamente, se classificaram nesta sexta-feira para as semifinais do torneio de tênis indoor de quadra dura em Basileia (Suíça).

Alcaraz, o jovem talento de 19 anos que tem sido a grande revelação de 2022, venceu nas quartas de final seu compatriota Pablo Carreño (15º) com parciais de 6-3 e 6-4.

Nas semifinais, o jogador de Múrcia enfrentará o canadense Felix Auger-Aliassime (9º), que derrotou o cazaque Alexander Bublik (38º) por 6-2 e 6-3.

Na outra parte da tabela, Bautista eliminou a esperança local, o veterano suíço de 37 anos Stan Wawrinka (194º, antigo número três do mundo), a quem derrotou por 7-5, 7-6 (7/5).

O adversário de Bautista na semifinal será o dinamarquês Holger Rune (25º) ou o francês Arthur Rinderknech (51º).

