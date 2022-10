Temporada de 2023 do tênis começará com um novo torneio misto

A temporada de tênis de 2023 começará com um novo evento misto, a United Cup, que acontecerá na Austrália entre 29 de dezembro e 8 de janeiro, anunciaram a ATP e a WTA.

Esta competição, que oferece 15 milhões de dólares em prêmios, permitirá somar pontos para os rankings mundiais, informaram as duas entidades, que dirigem os circuitos masculino e feminino.

A United Cup, que terá como sedes Brisbane, Perth e Sydney, contará com a participação de 18 países, cada um representado por no máximo oito tenistas (quatro homens e quatro mulheres).

Na primeira fase (de 29 de dezembro a 4 de janeiro), os 18 países serão divididos em seis grupos de três equipes.

A final acontecerá no dia 8 de janeiro, oito dias antes do início do Aberto da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam.

