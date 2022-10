Taxa de desemprego na Espanha registra leve alta, a 12,67%, no 3º trimestre

06:18 | Out. 27, 2022

A taxa de desemprego na Espanha registrou leve alta no terceiro trimestre, a 12,67% da população ativa, contra 12,48% no período abril-junho, de acordo com dados oficiais publicados nesta quinta-feira.

No total, 2,98 milhões de pessoas estavam inscritas como solicitantes de emprego no fim de setembro na quarta maior economia da zona euro, o que representa 60,8 mil a mais que no final de junho, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O resultado é explicado pelo aumento do número de desempregados no setor de serviços (+85.700), na agricultura (+14.400) e na indústria (+6.400). Ao mesmo tempo, o número de pessoas em busca de emprego no setor da construção registrou queda (-14.900).

Em ritmo anual, a taxa de desemprego mantém a tendência positiva, com uma redução de 1,90 ponto.

