Rússia enfrentará 'grande indignação' se cancelar acordo de exportação de grãos da Ucrânia

20:06 | Out. 27, 2022

A Rússia enfrentará "uma grande indignação" se cancelar o acordo que permite a exportação de grãos a partir dos portos da Ucrânia bloqueados pela guerra, declarou nesta quinta-feira o secretário de Estado americano, Antony Blinken.

A Iniciativa de Grãos do Mar Negro, acordo liderado pela ONU e fechado com Moscou e Kiev, que se estende até o próximo dia 19, estabelece os termos para a exportação de cereais a partir dos portos ucranianos bloqueados pela guerra iniciada pela Rússia em fevereiro.

Durante visita a Ottawa, Blinken disse: "Acredito que a ideia de que a Rússia diga agora que não deseja continuar, que quer cancelá-lo, será recebida com grande indignação pelos países de todo o mundo que se beneficiam do grão ucraniano", principalmente os países em desenvolvimento do hemisfério sul.

"Acredito que seja do interesse de todos garantir que esse grão possa continuar saindo da Ucrânia. Certamente faremos o possível para manter o acordo", continuou Blinken, ressaltando que dois terços dos envios foram destinados a países que "necessitavam desesperadamente".

