Rússia 'defende seu direito a existir' ante o Ocidente, diz Putin

O presidente Vladimir Putin afirmou, nesta quinta-feira (27), que a Rússia defende seu "direito a existir", ante o Ocidente, que quer "destruí-la", no momento em que Moscou realiza uma ofensiva militar na Ucrânia.

"A Rússia não está desafiando as elites ocidentais. A Rússia está apenas tentando defender seu direito a existir", declarou Putin, no "think tank" Valdai Club, em Moscou, acrescentando que as potências ocidentais pretendem "destruir, apagar (a Rússia) do mapa".

