Riade volta a ser sede da Supercopa da Espanha em 2023

A Supercopa da Espanha, competição que conta com Barcelona, Real Madrid, Valencia e Bétis, será disputada em Riade, entre os dias 11 e 15 de janeiro de 2023, segundo informou a Federação Espanhola de Futebol (RFEF), nesta quinta-feira.

Organizada em formato de mata-mata, as semifinais, que acontecerão nos dias 11 e 12, serão compostas por vencedores e vice-campeões da Copa do Rei e Campeonato Espanhol.

Logo, o Bétis, campeão da Copa do Rei, enfrenta o Barcelona, vice na 'La Liga', enquanto na outra chave, o Real Madrid, vencedor do Espanhol, duela contra o Valencia, que ficou em segundo na Copa.

Os vencedores dos confrontos jogam a final no dia 15 de janeiro, no estádio King Fahd, que também receberá as partidas da fase anterior.

Será a segunda ocasião em que o torneio é disputado na capital saudita, que recebeu a competição na temporada passada, quando Real Madrid superou o Athletic Bilbao por 2 a 0.

A primeira edição da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita foi decidida em janeiro de 2020, na cidade litorânea de Jeddah. Na ocasião, o Real Madrid também venceu, dessa vez, o Atlético de Madrid por 4 a 1 nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar e prorrogação.

