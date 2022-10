Putin pede missão urgente da AIEA na Ucrânia para buscar 'bomba suja'

O presidente russo, Vladimir Putin, convocou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), nesta quinta-feira (27), a visitar a Ucrânia "o mais rápido possível", já que, segundo ele, Kiev estaria apagando as provas de que está preparando uma "bomba suja".

"A AIEA quer vir (...). Somos a favor, o mais rápido e da forma mais ampla possível, pois sabemos que as autoridades de Kiev fazem todo o possível para cobrir os rastros desses preparativos", afirmou Putin, no Valdai Discussion Club, um "think tank" com sede em Moscou.

Uma bomba suja é uma bomba convencional, à qual se adiciona material radioativo, biológico, ou químico, que se espalha na explosão.

Há vários dias, a Rússia acusa a Ucrânia de preparar esse tipo de bomba.

"Dei (ao ministro da Defesa Serguei) Shoigu a ordem de ligar para todos os seus colegas e informá-los", disse Putin nesta quinta.

Na última semana, em inúmeras ligações para seus colegas na França, Estados Unidos, Reino Unido, China e Índia, Shoigu insistiu nesse suposto plano.

Paris, Washington e Londres rejeitaram essa ideia, e o chefe da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, advertiu que a Rússia pode usar tais alegações como "pretexto" para uma escalada do conflito.

Kyiv suspeita de que a Rússia pode lançar esse tipo de bomba e acusar a Ucrânia para, com isso, justificar o uso de armas nucleares convencionais em um momento em que Moscou está acumulando reveses no sul e no leste do país invadido.

Hoje, Putin declarou que usar armamento nuclear na Ucrânia "não faria sentido, nem em termos políticos, nem militares", para a Rússia.

bur/aoc/mb/tt

