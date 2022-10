Pauta de infográficos

18:11 | Out. 27, 2022

* Ucrânia-Rússia-conflito: mapa com a situação do conflito na Ucrânia em 27 de outubro às 5h (Bras.). (135 x 132 mm) - Atualização disponível

* Irã-política-islamismo-religião: mapa do Irã localizando Shiraz, onde o grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou um atentado contra o principal santuário mussulmano chiita do sul do Irã. (45 x 48 mm) - Disponível

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

* Publicidade-tecnologias-telecomunicações-entretenimento-internet-empresas: receitas trimestrais, lucro líquido e receitas publicitárias da Meta, empresa-mãe do Facebook, assim como usuários mensais dessa rede social. (135 x 89 mm) - Disponível

* Venezuela-chuvas-morte: localização de La Guaira, Venezuela, onde as chuvas seguem provocando estragos. (45 x 65 mm) - Disponível

* Tuberculose-OMS-saúde-pobreza: número de pessoas mortas pela tuberculose no mundo entre 2000 e 2021.(135x108 mm) - Disponível

* Israel-Líbano-EUA-gás-diplomacia-energia-política: mapa da fronteira marítima entre Israel e Líbano acordada com a intermediação dos Estados Unidos. (90x90 mm) - Reenvio disponível

* Brasil-economia-desemprego:

1/ Evolução trimestral do desemprego no Brasil.(45 x 62 mm) - Disponível

2/ Evolução da taxa de desemprego no Brasil do primeiro trimestre de 2012 ao segundo trimestre de 2022.(135 x 64 mm) - Disponível

* Empresas-petróleo-energia-resultado-França-GB-distribuição-gás: receitas líquidas trimestrais da Shell e desde 2016. (135 x 78 mm) - Disponível

* Inflação-BCE-Banco-taxa-índice-economia-finanças: evolução das principais taxas de juros do Banco Central Europeu (BCE) desde 2008. (90 x 53 mm) - Atualização disponível

* Índice-crescimento-economia-EUA: o PIB real nos Estados Unidos por ano e por trimestres desde 2017. (90 x 68 mm) - Atualização disponível

* Meio-ambiente-clima-COP27-ONU:

1/ O financiamento climático per capita diante das emissões de CO2 per capita de 17 países desenvolvidos. (90 x 85 mm) - Disponível

2/ Evolução das temperaturas desde 1850 e simulações sobre a influência humana e sobre a concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 400.000 anos. (180 x 83 mm) - Disponível

3/ Mapa com as emissões de CO2 e o índice ND-gain (vulnerabilidade diante das mudanças climáticas) por país. (135 x 99 mm) - Disponível

4/ Os níveis de risco da sensibilidade ao impacto das mudanças climáticas na saúde, segundo o relatório de referência do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. (135 x 152 mm) - Disponível

5/ Seleção de desastres naturais em 2022 relacionados com as mudanças climáticas. (180 x 219 mm) - Disponível

6/ Principais dados do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) sobre os efeitos do aquecimento global sobre a população. (180 x 184 mm) - Disponível

7/ Nível de investimento necessário para se adaptar à mudança climática, comparado com o investimento atual, por região.(90 x 107 mm) - Disponível

8/ Dados sobre as emissões de CO2 até 2030, com os objetivos anunciados pelos países, a partir das políticas atuais, e as emissões necessárias para limitar o aquecimento global a +2 °C e +1,5 °C em 2100, segundo o Emission Gap Report. (90 x 94 mm) - Disponível

9/ Emissões de CO2 até 2030, com os objetivos anunciados pelos países, a partir das políticas atuais, e as emissões necessárias para limitar o aquecimento global a +2 °C e +1,5 °C em 2100, segundo o Emission Gap Report.(135 x 94 mm) - Disponível

10/ Probabilidades para limitar o aquecimento global abaixo de certas temperaturas, segundo vários cenários. (90 x 95 mm) - Disponível

11/ Números das emissões de CO2 até 2050 com a continuação das medidas atuais, segundo objetivos anunciados pelos países, e emissões necessárias para limitar o aquecimento climático a +2 ºC e 1,5 ºC em 2100, segundo o Emission gap report. (135 x 201 mm) - Disponível

* Clima-energia-AIE: demanda de combustíveis fósseis, com a nova projeção da Agência Internacional de Energia, que prevê um pico em meados dessa década. (90 x 86 mm) - Disponível

* FBL-C1-EUR-J5-Liga-Campeões:

1/ Classificações e programas da 5ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022-2023. (179 x 131 mm) - Atualização disponível

2/ Artilharia com jogadores que marcaram pelo menos 4 gols na Liga dos Campeões 2022-23. (45 x 106 mm) - Atualização disponível

* Fbl-Libertadores-Final-Bra-Palmeiras-Flamengo:

1/ Ganhadores da Copa Libertadores da América. (45 x 111 mm) - Disponível

2/ Partidas da fase final da Copa Libertadores 2022. (90 x 60 mm) - Reenvio disponível

Contato: Maria-Cecilia.Rezende@afp.com - http://www.afpforum.com/AFPForum/

Tags