CLIMA ONU: Compromissos climáticos atuais são insuficientes, alerta ONU

=== CLIMA ONU ===

PARIS:

Compromissos climáticos atuais permitiriam aquecimento global de até 2,6°C, alerta ONU

Os atuais compromissos dos países para reduzir as emissões de gases do efeito estufa deixam o mundo a caminho de um aquecimento global de até 2,6 graus Celsius até o fim do século, alertou a ONU nesta quinta-feira (27) em um novo relatório divulgado a poucos dias do início da COP27.

NAÇÕES UNIDAS:

Mundo 'não pode mais permitir o greenwashing', diz chefe da ONU

Os objetivos da neutralidade do carbono são inúteis se não agirmos para cumpri-los, afirmou o secretário-geral da ONU nesta quinta-feira (27), destacando que o mundo "não pode mais permitir o greenwashing", termo em inglês que consiste em manter um discurso ecológico ao mesmo tempo em que se promove o uso de combustíveis fósseis.

PARIS:

Invasão da Ucrânia pode ter acelerado a transição energética do planeta

A Agência Internacional de Energia (AIE) afirmou nesta quinta-feira (27) que, em consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, as emissões mundiais de gases do efeito estufa vinculadas à energia devem alcançar o pico em 2025, após o aumento dos investimentos em energias renováveis provocado pela "profunda reorientação" dos mercados energéticos.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

BRASÍLIA:

Lula e Bolsonaro travam 'guerra religiosa' pela Presidência

Visitas a templos, fotos com padres, cartas a fiéis e uma chuva de desinformação: o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão lutando de todas as formas possíveis para conquistar o decisivo eleitorado cristão às vésperas do segundo turno, no domingo (30).

LA PAZ:

Bolívia suspende exportação de seis alimentos durante greve liderada pela oposição

Após cinco dias de greve liderada pela oposição, o governo da Bolívia decidiu suspender as exportações de seis alimentos a partir de 0H00 de quinta-feira (1H00 de Brasília) para evitar uma possível escassez.

CARACAS:

Migrantes retornam à Venezuela após mudança de regra para entrada nos EUA

Entre abraços, choro de alegria e frustração, vários migrantes venezuelanos retornaram na quarta-feira (26) ao país depois de uma tentativa frustrada de entrar nos Estados Unidos.

HAVANA:

Empresários dos EUA buscam oportunidades de negócios em Cuba, apesar do embargo

Quase 30 empresários americanos e cubano-americanos estão reunidos em Havana, desde quarta-feira (26), para analisar oportunidades de negócios em Cuba, apesar do embargo imposto por Washington contra o governo da ilha, em vigor há seis décadas.

-- EUROPA

BAKHMUT:

Rússia envia 'soldados descartáveis' do grupo Wagner ao 'front' de Bakhmut

"Lá é um horror. O chão é preto como asfalto. Está tudo de cabeça para baixo (...), há cadáveres por toda a parte". "Lá" se refere à linha de frente de Bakhmut, como descreve um soldado ucraniano em entrevista à AFP.

DONETSK:

Em vilarejo libertado da Ucrânia, a importância de se chamar Volodimir Zelensky

No fim de abril, quando os soldados russos bateram em sua porta num pequeno vilarejo ocupado do leste da Ucrânia para verificar a identidade dos sobreviventes, Volodimir Zelensky se preguntou o que poderia acontecer.

ROMA:

Um século depois, a indulgência de certos italianos com Mussolini persiste

Em 28 de outubro de 1922, a "marcha sobre Roma" marcou a chegada ao poder na Itália dos fascistas e do ditador Benito Mussolini. Um século depois, parte dos italianos mantém certa indulgência a respeito do Duce.

-- ORIENTE MÉDIO

PARIS:

Disparos da polícia contra manifestantes terminam em um morto no Irã

As forças de segurança iranianas mataram um jovem a tiros durante protestos nesta quinta-feira (27) pela morte de Mahsa Amini, um dia depois de importantes homenagens para marcar os 40 dias desde sua morte sob custódia policial.

=== ECONOMIA ===

PARIS:

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

MOSCOU:

Rússia reforça lei sobre 'propaganda LGBT'

Os deputados russos aprovaram, nesta quinta-feira (27), uma versão ainda mais rigorosa da polêmica lei que reprime a "propaganda LGBT", um novo sinal de fortalecimento da linha conservadora no país em plena ofensiva na Ucrânia.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL:

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

