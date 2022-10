Palmeiras e Boca Juniors disputam final da Libertadores feminina nesta sexta-feira

Palmeiras e Boca Juniors vão disputar a final da Libertadores feminina nesta sexta-feira (28), em Quito.

Buscando o seu primeiro título na competição, o Palmeiras chega invicto à decisão com ótima campanha, em que venceu no tempo regulamentar e sendo um dos maiores pontuadores, como na goleada por 7 a 0 sobre o Independiente del Valle, na fase inicial.

Já o Boca chega à sua sétima participação após dramática disputa de pênaltis contra o Deportivo Cali, na semifinal. A equipe argentina vai em busca do troféu, após ter garantido o terceiro lugar na edição de 2010.

Em uma final inédita na Libertadores feminina, o Palmeiras poderá conquistar o décimo primeiro título para o Brasil, vencedor absoluto da competição, enquanto os clubes argentinos chegaram apenas ao terceiro lugar no máximo.

O duelo vai acontecer nesta sexta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz, um dos estádios de Quito que sediam a décima quarta edição do torneio.

A disputa do terceiro lugar, por sua vez, será entre o Deportivo Cali e o América de Cali, que foi vice-campeão em 2020.

A final feminina acontecerá um dia antes do confronto entre Flamengo e Athletico Paranaense, no sábado, em Guayaquil, pelo título da Copa Libertadores 2022.

As 'Xeneize' vão "com tudo na partida decisiva", disse o clube em seu site.

"Inédito, histórico, emocionante, inesquecível: são muitos os adjetivos que qualificam para a final", acrescentou a equipe, que faturou o Campeonato Argentino no último domingo (23), após empatar em 2 a 2 com o Independiente.

Na terça-feira (25), o Boca derrotou o Deportivo Cali por 3 a 0 nos pênaltis (1 a 1 no tempo regulamentar). A goleira Laurina Oliveros foi o destaque da partida ao defender duas cobranças.

Na fase anterior, a equipe argentina ainda eliminou o Corinthians, atual campeão do torneio, pelo placar de 2 a 1.

O clube também liderou o seu grupo na rodada inicial com sete pontos marcados, com vitórias sobre o Club Ñañas e o Defensor Sporting, além do empate com o Ferroviária.

Já o Palmeiras venceu o embate sobre o América de Cali nas semifinais, na quarta-feira (26).

Antes disso, derrotou o Santiago Morning por 2 a 1 e liderou o Grupo C com nove pontos, derrotando também o Universidad de Chile, Independiente del Valle e o Libertad Limpeño.

A artilharia da competição é liderada por Rebeca Fernández (Universidad do Chile) com cinco gols, seguida por Camila Gómez e Yamila Rodríguez, ambas do Boca Juniors, com três gols marcados.

"É uma honra e um orgulho ter chegado a este momento", comentou Rodríguez após a vitória sobre o Corinthians.

