Olympique busca recuperação no Francês; PSG lidera com folga

Após três derrotas seguidas no Campeonato Francês e ter sido superado pelo Eintracht Frankfurt por 2 a 1, na Liga dos Campeões, o Olympique de Marseille vive uma situação complicada após um vigoroso início de temporada.

A equipe, que há algumas rodadas chegou a disputar a liderança da Ligue 1 com o Paris Saint-Germain, perdeu posições e agora ocupa a quinta colocação, nove atrás do líder parisiense.

Além disso, o revés na Alemanha dificultou muito as chances de classificação às oitavas na Champions.

Uma reação é, portanto, mais do que necessária para colocar o time nos trilhos novamente, começando com o confronto no próximo sábado (29) contra o Strasbourg, que está no limite da zona de rebaixamento.

No equilibrado grupo D da Champions, a equipe verá o momento crucial da temporada no último jogo da fase de grupos, contra o Tottenham, na terça-feira (1).

Já o Paris Saint-Germain vive fase mais tranquila com a classificação antecipada para as oitavas de final da competição europeia após um 7 a 2 sobre o Maccabi Haifa.

O time de Christophe Galtier lidera a 'Ligue 1' com cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Lens, que abrirá a 13ª rodada da Francês em casa contra o Toulouse, na sexta-feira (28).

A equipe de Paris enfrenta o Troyes no Parque dos Príncipes no dia seguinte.

Em terceiro lugar na tabela, o Lorient vai receber o Nice no domingo (30) e buscar os três pontos para diminuir a vantagem sobre o líder.

-- Programação da 13ª rodada do Campeonato francês (Horário de Brasília):

- Sexta-feira:

(16h00) Lens - Toulouse

- Sábado:

(12h00) PSG - Troyes

(16h00) Strasbourg - Olympique de Marselha

- Domingo:

(09h00) Auxerre - Ajaccio

(11h00) Brest - Reims

Nantes - Clermont-Ferrand FC

Rennes - Montpellier

Monaco - Angers

(13h05) Lorient - Nice

(16h45) Lyon - Lille

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 32 12 10 2 0 32 5 27

2. Lens 27 12 8 3 1 19 8 11

3. Lorient 27 12 8 3 1 23 16 7

4. Rennes 24 12 7 3 2 25 12 13

5. Olympique de Marseille 23 12 7 2 3 20 9 11

6. Lille 22 12 7 1 4 25 21 4

7. Monaco 21 12 6 3 3 23 18 5

8. Lyon 17 12 5 2 5 21 16 5

9. Clermont-Ferrand FC 17 12 5 2 5 16 19 -3

10. Toulouse 16 12 4 4 4 19 20 -1

11. Troyes 13 12 3 4 5 21 24 -3

12. Nice 13 12 3 4 5 11 15 -4

13. Montpellier 12 12 4 0 8 22 24 -2

14. Reims 12 12 2 6 4 14 20 -6

15. Nantes 11 12 2 5 5 14 20 -6

16. Strasbourg 9 12 1 6 5 12 19 -7

17. Brest 9 12 2 3 7 14 26 -12

18. Auxerre 9 12 2 3 7 12 25 -13

19. Ajaccio 8 12 2 2 8 8 19 -11

20. Angers 8 12 2 2 8 14 29 -15

