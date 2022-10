Irã impõe sanções à DW pela cobertura de protestos

Ministério iraniano do Exterior anuncia medidas punitivas contra diversas organizações europeias, que inclui o serviço da DW no idioma persa. Emissora alemã pede que Berlim exerça maior pressão sobre o regime.O Irã acrescentou o serviço da Deutsche Welleem idioma persa a uma série de instituições e indivíduos alvos de sanções do regime islâmico. A lista inclui ainda o jornal Bild e outras duas empresas alemãs. O Ministério iraniano do Exterior anunciou as medidas em comunicado, acusando as instituições e indivíduos de "apoiarem o terrorismo". Eles estão sujeitos a proibições de viagens e a terem confiscados quaisquer bens que possuam no Irã. O país asiático vem sendo abalado por uma onda de protestos desde a morte da jovem curda Jina Mahsa Amini, de 22 anos, em 16 de setembro. Ela estava sob custódia da polícia depois de ser presa por se recusar a usar o véu islâmico "corretamente". O regime iraniano costuma se referir aos manifestantes como terroristas. "Inaceitável" O diretor-geral da Deutsche Welle, Peter Limbourg, afirmou que as sanções não afetarão a organização da cobertura dos acontecimentos no país: "O fato de aparecermos em tal lista não nos impedirá de fornecer informações confiáveis aos nossos usuários no Irã." "O regime iraniano vem há algum tempo ameaçando nossos editores em persa e suas famílias", acrescentou Limbourg. "Isso é inaceitável. O governo promove terrorismo interna e externamente. Espero que políticos da Alemanha e da Europa aumentem a pressão sobre o regime." Entre os demais alvos das sanções estão o serviço em persa da emissora francesa Radio France International e o Comitê Internacional em Busca de Justiça (ISJ), um grupo informal de parlamentares da União Europeia (UE) que apoia a democracia no Irã. A Federação Alemã dos Jornalistas (DJV) pediu que Berlim adote medidas para pressionar Teerã a remover imediatamente as sanções. "É totalmente absurdo criminalizar o jornalismo independente e crítico, como o que é feito pela emissora alemã, como terrorismo", criticou o presidente da DJV, Frank Überall. Retaliação a sanções da UE As medidas adotadas pelo regime iraniano vieram na esteira de uma série de sanções impostas pela UE em 17 de outubro contra "perpetradores de violações graves aos direitos humanos". Ao comentar a repressão aos protestos no Irã, a ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, disse que as relações com o Irã não podem permanecer dentro da normalidade. A Deutsche Welle é uma emissora alemã. Seu serviço no idioma persa opera na cidade de Bonn. rc/av (DW)