Grupo francês Casino quer acelerar redução da dívida com venda de ativos no Brasil

O grupo francês Casino, que enfrenta uma pressão dos mercados por sua situação financeira, quer vender parte de suas atividades no Brasil para "acelerar a redução de sua dívida".

O gigante do comércio varejista anunciou a intenção de vender uma participação de quase 500 milhões de dólares em ativos no grupo brasileiro Assaí, especializado em vendas no atacado.

O valor da venda "poderia ser aumentado, se necessário, dependendo das condições do mercado", destacou o Casino. O grupo indicou ainda que a operação pode acontecer até o fim de novembro, novamente dependendo do mercado.

"Teremos na América Latina três ativos cotados na Bolsa de forma distinta", afirmou, em referência ao Assaí, ao grupo brasileiro GPA e ao Grupo 'Exito' na Colômbia, o diretor financeiro do grupo David Lubek.

A empresa enfrenta dificuldades financeiras há vários anos. Em 2020, o tribunal de comércio de Paris validou um plano de resgate da matriz do Casino e dos "holdings" Foncière Euris, Finatis e Euris, que registram grandes dívidas.

O plano previa um reembolso aos credores por meio do pagamento dos dividendos do Casino e importantes vendas de ativos.

De acordo com o plano, o grupo deveria negociar 4,5 bilhões de euros em ativos.

