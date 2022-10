Grupo AB InBev registra forte aumento do lucro no 3º trimestre

O grupo de capital belga e brasileiro AB InBev, maior empresa do setor de cerveja no mundo, anunciou nesta quinta-feira (27) uma alta de 62% do lucro líquido no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, a 1,63 bilhão de dólares.

Em um comunicado, o grupo comemora o "melhor resultado trimestral do ano em termos de volume total", que aumentou 3,7% calculado em milhares de hectolitros.

O volume de negócios trimestral alcançou 15,09 bilhões de dólares, 5,7% a mais que os US$ 14,27 bilhões do período julho-setembro de 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O grupo, que tem sede em Louvain (Bélgica), é conhecido por marcas que incluem Stella Artois, Budweiser e Corona.

A maior região de atividade da empresa em termos de vendas é a América do Sul.

mad/jca/cm/meb/es/fp

Tags