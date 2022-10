Fórmula 1 mantém Grande Prêmio do México até 2025

O Grande Prêmio do México permanecerá no calendário do Mundial de Fórmula 1 até a temporada de 2025, anunciou o promotor da Fórmula 1 nesta quinta-feira antes da disputa do GP neste fim de semana.

"Estou muito feliz em anunciar que a Fórmula 1 continuará a ser disputada na Cidade do México por mais três anos (começando em 2023) como parte deste novo acordo", disse o chefe da F1, Stefano Domenicali, em comunicado.

O evento, que acontecerá neste fim de semana no Autódromo Hermanos Rodríguez, no coração da Cidade do México, voltou ao calendário em 2015 após uma ausência de mais de 20 anos.

Este fim de semana são esperados cerca de 350 mil espectadores nas arquibancadas do circuito a partir de sexta-feira, com treinos livres, até domingo, quando acontece a prova.

