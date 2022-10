EUA determinam saída de pessoal não essencial da capital da Nigéria

20:11 | Out. 27, 2022

Os Estados Unidos ordenaram nesta quinta-feira (27) a saída do pessoal diplomático não essencial e de seus familiares de Abuja, capital da Nigéria, devido "ao risco elevado de ataques terroristas", segundo comunicado do Departamento de Estado.

Washington já havia dado permissão nesta semana para que essas pessoas deixassem a cidade caso desejassem. Vários governos ocidentais recomendaram recentemente a seus cidadãos que limitassem suas viagens àquele país.

Os moradores de Abuja e seus arredores estão cada vez mais preocupados com a insegurança, depois que mais de 400 detentos, entre eles dezenas de supostos jihadistas, fugiram em julho da prisão de Kuje, nos arredores da capital.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A polícia e o Exército anunciaram que haviam reforçado as medidas de segurança na capital e em seus arredores, mas Abuja está cercada de áreas montanhosas e de mata difíceis de controlar.

Após as advertências reiteradas do Ocidente, autoridades nigerianas asseguraram que "foram tomadas todas as precauções necessárias".

Os jihadistas costumam atacar em regiões do nordeste da Nigéria, longe da capital federal, mas há células islamitas em outras partes do país.

lb-led/seb/dga/mvv/lb

Tags