Estádio SoFi de Los Angeles vai receber final da Copa Ouro da Concacaf

O novíssimo Estádio SoFi em Los Angeles, considerado a arena esportiva mais cara do mundo, sediará a final da Copa Ouro da Concacaf de 2023, anunciou o órgão regional de futebol nesta quinta-feira.

O estádio, inaugurado em 2020 com um custo de cerca de 5 bilhões de dólares, abriga os times de futebol americano Chargers e Rams, atuais campeões da NFL, e foi palco do jogo do Super Bowl em fevereiro.

O Estádio SoFi tem capacidade para 70.000 espectadores e já recebeu partidas de futebol.

A final da Copa Ouro será realizada neste palco em 16 de julho. Um total de 16 seleções da América do Norte e Central e do Caribe competirão por este título, tradicionalmente dominado pelos Estados Unidos e México.

Os Estados Unidos foram os vencedores da última edição em 2021, cuja final foi disputada no Allegiant Stadium, em Las Vegas (Nevada).

O Estádio SoFi também é um dos grandes candidatos a sediar a final da Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

O MetLife Stadium de Nova Jersey e o AT&T Stadium do Dallas Cowboys da NFL também são aspirantes a sediar a final da Copa do Mundo.

"O SoFi Stadium é um local de classe mundial e Los Angeles recebeu muitos momentos icônicos da Copa Ouro, tornando este estádio uma escolha fantástica para sediar nossa final da Copa Ouro da Concacaf 2023", disse o presidente da Concacaf e vice-presidente da Fifa, Victor Montagliani.

A Concacaf também confirmou que o torneio do ano que vem será precedido por uma eliminatória preliminar com 12 equipes disputando as três vagas finais da Copa Ouro.

"Isso proporciona maior acesso à competição de alto nível para nossos membros e está muito alinhado com nossa filosofia de 'o futebol vem em primeiro lugar'", disse Montagliani.

Outras 12 vagas na Copa Ouro são conquistadas por meio de resultados na Liga das Nações da Concacaf, enquanto o Catar também participará do torneio como uma seleção convidada.

O sorteio da Copa Ouro, que determinará os duelos da fase preliminar e a fase de grupos, acontecerá no dia 14 de abril, assim que todas as nações participantes forem confirmadas.

