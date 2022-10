Em meio aos controles israelenses, palestinos de Nablus se sentem sob 'castigo coletivo'

11:03 | Out. 27, 2022

Há duas semanas, Abdelaziz Alqadi acende apenas metade das luzes de sua mercearia em Nablus, já que não tem mais clientes desde que o Exército israelense montou postos de controle para bloquear esta cidade palestina na Cisjordânia ocupada.

Em frente à loja, onde "geralmente não há lugar livre para estacionar", um grande monte de terra corta o trânsito. Do outro lado estão três soldados israelenses e um deles aponta sua arma para o pequeno comércio.

A poucos metros de distância, perto do assentamento israelense de Shavei Shomron, um soldado israelense morreu em 11 de outubro em um ataque reivindicado por um novo grupo de combatentes palestinos chamado "Cova dos Leões", que se refugia na Cidade Velha de Nablus.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, as forças israelenses intensificaram seus ataques a esta cidade da Cisjordânia, em uma série de operações contra a organização que deixaram vários mortos, cinco deles na terça-feira, incluindo seu líder.

Agora, todos os acessos à cidade de 200 mil habitantes estão bloqueados e quem entra deve passar por um posto de controle.

Na entrada norte, no cruzamento que leva a Tulkarem e Jenin, Abdelaziz Alqadi estima seu prejuízo em 1.500 shekels (425 euros) por dia desde que o exército israelense se instalou quase na porta de seu negócio. Outros comerciantes fecharam suas lojas.

"Lixo, lixo, lixo", lamenta, vasculhando seu estoque e jogando fora os produtos vencidos.

Para ele, a "resistência palestina tem o direito de lutar contra a ocupação".

O prefeito de Nablus, Sami Hijawi, denunciou na quarta-feira um "ataque" contra sua cidade, que perturba a vida cotidiana, o acesso a cuidados médicos, a economia local e a atividade escolar.

Para Tayel al-Hawari, da Câmara de Comércio Local, "a situação é pior" agora do que durante o toque de recolher de 100 dias imposto em Nablus durante a Segunda Intifada (2000-2005).

"Naquela época, havia rotas alternativas, mas hoje mesmo as pequenas ruas das cidades estão fechadas", diz.

Como resultado, esta cidade, que é um importante centro econômico do norte da Cisjordânia, exporta 20% de sua capacidade, explica.

O objetivo do bloqueio é restringir "as capacidades operacionais dos terroristas em Nablus", explica o Exército israelense, que acusa o grupo "Cova dos Leões" de quase 20 ataques no último mês e de "continuar recrutando e planejando ataques".

"Minha filha de quatro anos não entende o que está acontecendo e a de 24 anos me diz que isso a lembra da Segunda Intifada", conta Sadyya Khatib, professora de 44 anos, que aguardava em um posto de controle por duas horas.

À sua frente, soldados posicionados atrás de blocos de cimento revistam cada veículo com fuzis na mão.

Ela não entende por que tem que pagar o preço da operação contra a "Cova dos Leões". "Não é da nossa conta, somos professores!", reclama.

cgo/gl/feb/an/mb/aa

Tags