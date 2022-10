Crise do Brexit leva Irlanda do Norte à beira de nova eleição

16:11 | Out. 27, 2022

A Irlanda do Norte está a caminho de iniciar um novo processo eleitoral indesejado, depois que legisladores não conseguiram solucionar o impasse político provocado pela saída do Reino Unido da União Europeia. O Brexit abalou a estrutura de divisão de poder que sustenta a paz arduamente conquistada na região.

Os membros da Assembleia da Irlanda do Norte se reuniram mas não conseguiram escolher um porta-voz, o que seria o primeiro passo para restaurar o governo dividido entre nacionalistas irlandeses e defensores da unificação britânica, instável desde as eleições em maio.

O Reino Unido havia dito que convocaria uma nova eleição para a assembleia na sexta-feira, 28, se um governo com divisão de poder não fosse formado em um prazo de seis meses, que termina à meia noite desta sexta-feira.

"O tempo está acabando, e o povo da Irlanda do Norte merece ter tomadores de decisões eleitos localmente e um Executivo que consiga responder às questões que envolvem pessoas, famílias e comunidades neste momento difícil", afirmou o secretário da Irlanda do Norte do Reino Unido, Chris Heaton-Harris.

