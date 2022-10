Comunicado do Business Wire :Zoop

Zoop, a plataforma digital de negociação de colecionáveis de celebridades criada por RJ Phillips e Tim Stokely, juntamente com outros importantes membros da equipe responsáveis por tornar o Onlyfans um negócio de um bilhão de dólares, anunciou hoje um novo apoio e duas parcerias estratégicas à frente de seu altamente antecipado lançamento global. Por trás da rodada semente (seed round) com excesso de assinaturas, a Zoop garantiu US$ 15 milhões em doações e investimentos. Além da parceria realizada com a Ready Player Me, a principal plataforma para avatares cross-game, para o oferecimento de interoperabilidade entre avatares e jogos e aplicativos compatíveis da Zoop, e de suporte a transações e processamento seguros, a Zoop está no registro público de nível empresarial Hedera. Juntas, estas parcerias serão responsáveis por oferecer funcionalidade e utilidade adicionais para um dos lançamentos mais assistidos em toda a Web3.

"Com mais de uma década de experiência em construção de comunidades, sempre ficou claro para nós aqui na empresa que as comunidades mais ativas e engajadas da atualidade são criadas online", disse RJ Phillips, codiretor executivo (coCEO) da Zoop. "O advento da Web3 serviu somente para ampliar essas conexões, e agora é possível usar o mundo digital para unir o físico e criar experiências da vida real. Estamos muito gratos pelo apoio de nossos parceiros na HBAR Foundation e Ready Player Me para nos ajudar a alcançar nosso objetivo final de promover a conexão e criar experiências imersivas entre os fãs e suas celebridades favoritas."

"O mercado de gamificação do blockchain continua a crescer rapidamente, refletindo um desejo claro por experiências imersivas e gamificadas por parte dos consumidores", disse Tim Stokely, codiretor executivo (coCEO) da Zoop. "Isto representa uma oportunidade significativa para a Zoop reimaginar como as maiores celebridades mundiais estão se conectando com seus fãs e transcendendo os engajamentos unilaterais da mídia social do passado. Com o apoio da HBAR Foundation e Ready Player Me, a Zoop poderá oferecer uma experiência atraente, imersiva e, acima de tudo, de fácil acesso para qualquer pessoa; não será necessário nenhum conhecimento anterior de Web3 ou metaverso.

O lançamento global da Zoop vai inaugurar uma nova era de interação e permitirá aos usuários ter acesso aos benefícios da Web3 sem nenhuma carga. Sendo conhecedores do negócio de conexão, Phillips e Stokely alavancaram sua experiência no espaço social e seu conhecimento da conexão de fãs e celebridades a novos níveis com o lançamento da primeira plataforma digital de negociação de colecionáveis de celebridades. Os usuários simplesmente podem acessar o painel da Zoop para comprar, trocar e vender colecionáveis. A participação no ecossistema da Zoop e nos jogos na plataforma podem liberar acesso exclusivo a conteúdos e comunidades. Para as celebridades, o valor é duplo: a conexão direta e transparente estabelecida com os fãs e o fato de que os talentos da plataforma recebem 70% da receita de todas as vendas geradas pela Zoop.

A Ready Player Me também assinou como parceira estratégica no apoio a estes esforços, trazendo funções de interoperabilidade com liderança no setor à plataforma Zoop. Os avatares de celebridades, a pedra angular da plataforma de colecionáveis da Zoop, podem ser usados por fãs nos aplicativos e jogos compatíveis com 4K+ em vários metaversos e além. À medida que a parceria evolui, os desenvolvedores de jogos são recompensados pelo tempo que os usuários gastam em seus jogos.

"A sinergia clara entre a oferta e o público da Ready Player Me e da Zoop facilitou a decisão em favor dessa parceria", disse Timmu Toke, cofundador e diretor executivo (CEO) da Ready Player Me. "Estamos muito felizes em trabalhar com a Zoop e mal podemos esperar para ver o que vamos construir juntos."

Para apoiar o rápido crescimento e lançamento global da empresa, a Zoop foi desenvolvida na Hedera, o principal registro público para transações seguras. A Hedera é famosa por sua velocidade e desempenho combinados, baixas taxas de rede e práticas de sustentabilidade, incluindo uma política de emissões negativas de carbono, que define as pautas para toda a indústria. A governança de rede é proporcionada por um corpo global diversificado, composto por algumas das maiores empresas do mundo. Por meio da rede Hedera, os usuários da plataforma Zoop poderão comprar, negociar, trocar e vender colecionáveis de celebridades digitais com velocidade, rastreabilidade e transparência excepcionais.

"Em um espaço de rápido crescimento, que evolui rapidamente para atender às necessidades do consumidor, a Zoop se destaca das outras plataformas por sua ambição de verdadeiramente causar impacto no espaço Web3 e reduzir a barreira de entrada para fãs em todos os lugares", disse Shayne Higdon, diretor executivo (CEO) da HBAR Foundation, a empresa independente com liderança que apoia o crescimento do ecossistema Hedera. "Liderada por uma das equipes mais experientes neste espaço, com um histórico comprovado de escalar rapidamente e criar um negócio global baseado em conexão, estamos muito empolgados em realizar essa parceria com a Zoop, enquanto eles se preparam para o lançamento no próximo mês."

Sobre a Zoop

A Zoop está construindo um ecossistema inteiro baseado em cartões comerciais digitais oficialmente licenciados de celebridades. Os fãs podem facilmente comprar, vender, trocar e colecionar as celebridades e influenciadores que idolatram e admiram através de tecnologia blockchain de ponta. Na Zoop, os fãs podem criar suas coleções de cartões e ganhar recompensas de fãs com experiências exclusivas de celebridades, enquanto criam comunidades de colecionadores com ideias semelhantes. Os cartões da Zoop garantem autenticidade por meio de parcerias oficiais com uma lista incomparável de celebridades e marcas integradas. Para saber mais, acesse www.zoopcards.com.

Sobre a HBAR Foundation

A HBAR Foundation presta suporte à criação de comunidades Web3 criadas na rede Hedera, capacitando e financiando os construtores que desenvolvem essas comunidades. Quer esteja criando algo novo ou migrando um aplicativo ou comunidade com base em EVMs existentes, a HBAR Foundation está aqui para apoiá-lo. Para obter informações adicionais, acesse https://hbarfoundation.org

Sobre a Ready Player Me

Readyplayer.me é uma plataforma de criação de avatares cross-game para o metaverso. Eles oferecem aos usuários um avatar virtual interoperável que percorre mais de 4.000 jogos e aplicativos. Para os desenvolvedores, eles são um sistema de avatar fácil de integrar que os ajuda a ficar concentrados na construção de seu jogo. A Ready Player Me levantou US$ 72 milhões da a16z e de outras empresas.

Contato

Zoop Mídia: Eef Vicca zoop@factorypr.com

HBAR Foundation Mídia: hedera@wachsman.com

Ready Player Me Mídia: Molly Gagnon molly@virgo-pr.com

