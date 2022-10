Comunicado do Business Wire :Tessolve

Tessolve (www.tessolve.com), a fornecedora de soluções de engenharia com liderança na indústria de semicondutores, adquiriu a Pico2Femto Semiconductor (P2fsemi), uma empresa voltada principalmente para soluções de projeto físico.

A aquisição da P2fsemi fortalece significativamente as ofertas de projeto em ASIC da Tessolve, desde o RTL à aprovação GDSII, com maior experiência em projeto de back-end completo. A Tessolve foi pioneira em várias soluções prontas para uso, desde o projeto até o teste de peças embaladas, nos últimos anos, evoluindo para se tornar o maior fornecedor independente de soluções de engenharia de semicondutores.

A P2fsemi possibilita que os clientes obtenham sucesso com o silício logo na primeira passagem com seus mais de 100 especialistas em projeto físico especializados em nós de tecnologia de até 3 nm. Seus recursos incluem proteção de IPs complexos e de alta velocidade e SOCs complexos de baixa potência, desde a implementação de nível superior até as aprovações. A P2fsemi complementará e ampliará as soluções de projeto pré-silício existentes da Tessolve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Balaji Prabhakar, diretor executivo (CEO) da P2fsemi, disse: "Ambas as empresas compartilham uma visão comum, e essa fusão traz oportunidades significativas para todas as partes interessadas, clientes e funcionários. Como parte da Tessolve, vamos ser capazes de oferecer soluções de engenharia de classe mundial à nossa nova e maior base de clientes global, agregar valor aos clientes existentes e criar mais talentos de engenharia altamente qualificados na região".

"A equipe da P2fsemi, com uma excelente experiência de projeto físico em nós de processo avançados, é uma grande adição à nossa forte equipe de engenharia que oferece soluções de projeto de silício de última geração. À medida que avançamos em direção à nossa visão de nos tornarmos a principal empresa de plataforma para projetos e produtização do silício e sistemas, vamos continuar a fazer investimentos importantes para nos tornarmos um parceiro de engenharia de valor agregado para nossos clientes. Desejo dar as boas-vindas à equipe de Balaji à família Tessolve!" comentou Srini Chinamilli, diretor executivo (CEO) da Tessolve.

A Tessolve, com o seu crescimento e aquisições recentes, se estabeleceu rapidamente como um parceiro essencial para os serviços de projeto de silício. Com pessoas no centro de seus valores fundamentais, a Tessolve continua a possibilitar o sucesso do cliente, ao mesmo tempo em que oferece aos funcionários oportunidades para ultrapassar os limites da tecnologia.

Sobre a Tessolve

A Tessolve (a Hero Electronix Venture) é uma das principais fornecedoras de serviços/soluções de engenharia, com mais de 3000 funcionários no mundo inteiro e uma ampla experiência em pré e pós-silício. A Tessolve oferece uma solução de balcão único com recursos completos de hardware e software, incluindo laboratórios de testes avançados de silício e sistemas.

A Tessolve oferece soluções em ASIC completas, desde o projeto até as peças embaladas. Investimos ativamente em iniciativas do centro de excelência de P&D, como o 5G, mmWave, PMICs de alta potência, HSIO, HBM/3D/Chiplets, testes em nível de sistema, metodologias avançadas de verificação e outros.

Tessolve também oferece serviços completos de projeto de produtos no domínio incorporado, desde o conceito até a fabricação sob um modelo ODM, com experiência em aplicações nos segmentos de aviônicos, automotivo, data center/empresa, industrial/IoT e wireless (sem fio). Acessewww.tessolve.com para obter mais informações.

A versão oficial e autorizada do comunicado é a emitida na língua original do mesmo. A tradução é apenas uma ajuda, devendo a mesma ser conferida com o texto na sua língua original, que é a única versão com validade legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221026005501/pt/

Contato

Ponni Carlin ponni.carlin@tessolve.com 408-204-8998

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags