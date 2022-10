Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunciou hoje os resultados financeiros para o primeiro semestre do ano fiscal de 2022 (período encerrado em 30 de setembro de 2022), atualizando as previsões centrais e informadas e as perspectivas de fluxo de caixa livre para o ano fiscal e reconfirmando a Orientação da Administração para crescimento central a uma taxa de câmbio constante (CER).

O CEO da Takeda, Christophe Weber, comentou:

"Tivemos êxito em vários pontos importantes no primeiro semestre de nosso ano fiscal, incluindo a primeira aprovação da QDENGA®, a vacina contra a dengue da Takeda, na Indonésia e, mais recentemente, a opinião positiva do CHMP [Comitê de Medicamentos para Uso Humano] para a Europa e países onde a dengue é endêmica. Esses feitos, juntamente com nossos resultados financeiros, continuam demonstrando nossa capacidade de avançar com nosso portfólio robusto e fornecer novas soluções para pessoas e pacientes no mundo todo".

O diretor financeiro da Takeda, Costa Saroukos, afirmou:

"Nossos resultados do primeiro semestre estão motivados pelo forte impulso de nossos Produtos de Crescimento e Lançamento, que cresceram 19% ano a ano com taxa de câmbio constante, e pelo sucesso contínuo na execução comercial, incluindo novos lançamentos, contribuindo para o crescimento do lucro central. Nossa receita central e lucro operacional central cresceram 5,5% e 14,5%, respectivamente, a uma taxa de câmbio constante, permitindo-nos reconfirmar nossa Orientação da Administração para o ano fiscal de 2022.

Permanecemos resilientes em meio ao aumento da inflação global como resultado de um planejamento cuidadoso de longo prazo e uma execução sólida, e continuamos desalavancando rapidamente, terminando o primeiro semestre com dívida líquida sobre EBITDA ajustado em 2,6x, com 98% de nossa dívida em taxas de juros fixas com média ponderada de 2%.

Estamos atualizando nossa estimativa de pico de vendas para nosso produto mais vendido, o ENTYVIO®, com base no potencial de crescimento do mercado biológico e expansão de participação, e nossa suposição atualizada para o momento de entrada de biossimilares. Também estamos elevando nossas projeções centrais e informadas e perspectivas de fluxo de caixa livre para todo o ano, refletindo principalmente taxas de câmbio favoráveis.

Esperamos aproveitar nosso impulso de negócios do primeiro semestre ao longo do ano fiscal de 2022".

DESTAQUES FINANCEIROS

Resultados do 1º semestre do EF2022 encerrado em 30 de setembro de 2022

-0- *T (em bilhões de ienes, exceto porcentagens e quantias de participação) INFORMADO CENTRAL(c) (não-IFRS)(a) 1ºS EF2022x ANO ANTERIOR (% de variação real) 1ºS EF2022x ANO ANTERIOR (% de variação real) x ANO ANTERIOR (% de variação da CER(d)) Receita 1.974,8 +10,1% 1.974,8 +18,9% +5,5% Lucro operacional 255 -26,3% 625,2 +28,7% +14,5% Margem 12,9% -6,4pp31,7%+2,4pp+2,5pp Lucro líquido 166,8 -9,2% 446,7 +33% +14,4% EPS (ienes) 108 -8,1% 288 +34,6% +15,8% Fluxo de caixa operacional 305,2 -23,7% Fluxo de caixa livre (não-IFRS)(a)(b) 296,9 -5,9% *T

(a) Mais informações sobre algumas das medidas não-IFRS da Takeda estão publicadas na seção "Relações com Investidores" do site da Takeda em https://www.takeda.com/investors/financial-results/. (b) Definimos o "fluxo de caixa livre" como fluxos de caixa das atividades operacionais, subtraindo a aquisição de propriedade, fábrica e equipamentos (PP&E), os ativos intangíveis e os investimentos, bem como eliminando qualquer outro dinheiro que não esteja disponível para uso comercial imediato ou geral da Takeda, e somando as receitas de vendas de PP&E, bem como de vendas de investimentos e negócios, líquido de caixa e equivalentes de caixa desinvestidos. (c) Os resultados centrais ajustam nossos resultados informados calculados e apresentados de acordo com as IFRS para excluir o efeito de itens não relacionados às operações centrais da Takeda, como, na medida aplicável para cada elemento, itens não recorrentes, efeitos contábeis de compra e custos relacionados à transação, bem como amortização e redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e outras receitas e despesas operacionais. (d) A alteração da CER (taxa de câmbio constante) elimina o efeito das taxas de câmbio das comparações ano a ano, traduzindo os resultados centrais ou informados para o período atual usando as taxas de câmbio correspondentes no mesmo período do ano fiscal anterior.

ATUALIZAÇÕES COMERCIAIS EM CINCO ÁREAS DE NEGÓCIOS PRINCIPAIS

O crescimento em nossas principais áreas de negócios no primeiro semestre de 2022 foi impulsionado em grande parte pelos Produtos de Crescimento e Lançamento1, que gerou receita de 759,8 bilhões de ienes, marcando um aumento de 19% a uma taxa de câmbio constante.

-- Gastroenterologia (GI), com 546,4 bilhões de ienes em receita informada, cresceu +12% a CER impulsionado por um crescimento de 17% nas vendas globais do ENTYVIO a uma taxa de câmbio constante no primeiro semestre. Devido a esse forte desempenho e outros fatores, estamos aumentando a faixa de previsão de pico de vendas do ENTYVIO para entre US$ 7,5 e 9 bilhões, de uma estimativa anterior que estava entre US$ 5,5 e 6,5 bilhões.

-- Doenças Raras, com 362,2 bilhões de ienes em receita informada, cresceu +8% a uma taxa de câmbio constante, impulsionada pelas fortes vendas do tratamento de angioedema hereditário TAKHZYRO®, que cresceu 31% ano a ano com taxa de câmbio constante devido à expansão do mercado profilático, expansão geográfica contínua e forte aceitação de pacientes. O LIVTENCITY?, lançado nos EUA em dezembro de 2021, continua gerando grande interesse e forte aceitação, com 75% dos centros de transplante dos EUA tendo iniciado terapia com pelo menos um paciente.

-- Imunologia de Terapias Derivadas de Plasma (TDP), com 314 bilhões de ienes em receita informada, apresentou forte crescimento de +14% a uma taxa de câmbio constante impulsionado pela grande demanda por imunoglobulina (crescimento de +17% a uma taxa de câmbio constante), particularmente nos EUA em meio ao aumento da oferta, bem como um crescimento sólido da albumina (+8% a uma taxa de câmbio constante) moderado pelo impacto dos bloqueios na China. O negócio de TDP continua inovando e atendendo pacientes com condições que ameaçam a vida.

-- Oncologia, com 225,3 bilhões de ienes em receita informada, caiu -12% a uma taxa de câmbio constante como resultado da entrada esperada de vários participantes genéricos do VELCADE®, a partir de maio de 2022 nos EUA. Além do VELCADE, todas as outras receitas totalizaram 204,5 bilhões de ienes, um aumento ano a ano de 6% a uma taxa de câmbio constante, liderado pela forte demanda pelo ALUNBRIG® no Japão, Europa e a Mercados Emergentes e em Crescimento, pelo ADCETRIS®, que continua triunfando graças ao maior acesso e aceitação nas indicações na linha de frente, e pelo ICLUSIG® nos EUA.

-- Neurociência, com 302,3 bilhões de ienes em receita informada, cresceu +11% a uma taxa de câmbio constante, impulsionada por um mercado adulto de TDAH em expansão nos EUA para o VYVANSE®/ELVANSE. As vendas do TRINTELLIX foram de 49,8 bilhões de ienes (+5% de crescimento a uma taxa de câmbio constante), devido à recuperação contínua do mercado de Transtorno Depressivo Maior (TDM) nos EUA e fortes ganhos de participação de mercado no Japão.

ATUALIZAÇÃO DO PORTFÓLIO

A Takeda continuou oferecendo sua capacidade de trazer novas terapias aos pacientes e capitalizar o impulso dentro de seu portfólio inovador. As atualizações desde o anúncio do primeiro trimestre do ano fiscal de 2022 incluem:

-- A TAK-003, vacina candidata contra a dengue da Takeda, foi recomendada para aprovação pelo Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) para uso em pessoas com quatro anos de idade ou mais na União Europeia (UE) e em países onde a dengue é endêmica. Essa foi a primeira avaliação paralela do CHMP de um medicamento para uso na UE e em países não pertencentes à UE com dengue endêmica que participam do procedimento EU-M4all. A autorização de comercialização na Europa está prevista para os próximos meses e estão sendo realizadas revisões regulatórias em países endêmicos de dengue na América Latina e Ásia. Informações adicionais relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- A Agência Nacional de Controle de Medicamentos e Alimentos da Indonésia aprovou o QDENGA® para uso em pessoas de seis a 45 anos de idade, independentemente da exposição anterior à dengue. Essa aprovação é a primeira para a vacina candidata contra a dengue da Takeda e marca a primeira vacina comercializada pela empresa fora do Japão. A decisão foi baseada no estudo TIDES de Fase 3 em andamento, que envolveu mais de 20 mil crianças e adolescentes que vivem em países da Ásia e América Latina onde a dengue é endêmica. Informações adicionais relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- A Takeda firmou um acordo de colaboração e licenciamento para desenvolver uma potencial terapia de primeira classe para o tratamento da doença celíaca. A TAK-227 foi desenvolvida para prevenir a resposta imune ao glúten na doença celíaca, uma doença autoimune grave. Atualmente, não há terapias aprovadas para o tratamento da doença celíaca e a Takeda agora possui três programas de doença celíaca em desenvolvimento na Fase 2. Informações adicionais relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos EUA aceitou o pedido de licença biológica complementar da Takeda para o TAKHZYRO, que visa prevenir crises de angioedema hereditário (AEH) em crianças de dois a 12 anos. Se aprovado, este seria o primeiro e único tratamento de profilaxia para pacientes com AEH com menos de seis anos de idade. Informações adicionais relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- O CHMP da EMA recomendou a aprovação do maribavir para adultos com citomegalovírus (CMV) pós-transplante refratários (com ou sem resistência) a terapias anteriores. Se aprovado, o maribavir seria o primeiro e único inibidor da proteína quinase UL97 específica para CMV na UE para esta população de pacientes. Informações adicionais relacionadas a este anúncio estão disponíveis aqui.

-- Em outubro, a Takeda apresentou uma solicitação de registro de um novo medicamento ao Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar (MHLW) do Japão para sua solução de imunoglobulina subcutânea (humana) a 20% para uso em pacientes com imunodeficiência primária (IP) ou imunodeficiência secundária (IDS). Aprovado como CUVITRU® em mais de 30 países, a aprovação no Japão ofereceria uma nova opção de tratamento para pacientes com agamaglobulinemia ou hipogamaglobulinemia.

PERSPECTIVAS PARA O ANO FISCAL DE 2022

Atualização das previsões principais e informadas para o ano fiscal de 2022 e das perspectivas de fluxo de caixa livre, além de reconfirmação da Orientação da Administração

Com base nos resultados do primeiro semestre da Takeda e refletindo principalmente as taxas de câmbio favoráveis esperadas durante o restante do segundo semestre do ano fiscal de 2022, as previsões centrais e informadas da Takeda e as perspectivas de fluxo de caixa livre foram revisadas em relação à previsão original.

-0- *T (em bilhões de ienes) PREVISÃO ORIGINAL PARA O EF2022 (maio de 2022) PREVISÃO REVISADA PARA O EF2022 (outubro de 2022) ORIENTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PARA O EF2022 Crescimento central a uma CER (não-IFRS) (sem alteração desde maio de 2022) Receita 3.690 3.930 Receita central 3.690 3.930 Baixo crescimento de um dígito Lucro operacional informado 520 530 Lucro operacional central 1.100 1.180 Alto crescimento de um dígito Lucro líquido informado 292 307 EPS informado (em ienes) 188 198 EPS central (em ienes) 484 525 Alto crescimento de um dígito Fluxo de caixa livre 600 - 700 650 - 750 Dividendo anual por ação (em ienes) 180 180 *T

Para obter mais detalhes sobre os resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 2022 da Takeda e outras informações financeiras, incluindo as principais premissas na previsão do ano fiscal de 2022 e a Orientação da Administração, acesse: https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

Sobre a Takeda

A Takeda é uma líder biofarmacêutica global com sede no Japão, orientada por P&D e baseada em valores, comprometida em descobrir e fornecer tratamentos que transformam vidas, guiada por seu compromisso com os pacientes, seus funcionários e o planeta. A Takeda concentra seus esforços de P&D em quatro áreas terapêuticas: Oncologia, Doenças genéticas raras e Hematologia, Neurociência e Gastroenterologia (GI). Também fazemos investimentos direcionados em P&D em Terapias e Vacinas Derivadas de Plasma. Estamos nos centrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas' avançando rumo a novas opções de tratamento e alavancando nosso mecanismo e recursos de P&D aprimorado e colaborativo para criar um pipeline robusto e diversificado em modalidades. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida dos pacientes e em trabalhar com nossos parceiros em assistência médica em aproximadamente 80 países. Para mais informações, acesse https://www.takeda.com.

Aviso Importante

Para fins deste aviso, "comunicado à imprensa" significa neste documento, qualquer apresentação oral, sessão de perguntas e respostas bem como qualquer material escrito ou oral discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (incluindo qualquer informação verbal, qualquer pergunta e resposta referente a ele) não se destina a, e não constitui, representa ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de qualquer oferta de compra, e caso contrário, adquirir, assinar, trocar, vender ou dispor de quaisquer títulos ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outros títulos estão sendo oferecidos ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deverá ser feita nos EUA, exceto segundo o registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterado, ou uma isenção do mesmo. Este comunicado à imprensa está sendo concedido junto com qualquer informação adicional que possa ser fornecida ao destinatário), na condição de que seja para uso pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para a avaliação de qualquer investimento, aquisição, eliminação ou qualquer outra transação). Qualquer falha no cumprimento dessas restrições pode constituir uma violação das leis de títulos aplicáveis.

As empresas nas quais a Takeda detém direta e indiretamente investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, "Takeda" é utilizada algumas vezes por conveniência, quando são feitas referências à Takeda e suas subsidiárias em geral. Do mesmo modo, os termos "nós", "nos" e "nosso" também são utilizados para se referir às subsidiárias em geral ou àqueles que trabalham para elas. Estas expressões também são utilizadas quando nenhum objetivo útil é atendido pela identificação da empresa em particular ou empresas.

Os nomes de produtos que aparecem neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de propriedade da Takeda ou de seus respectivos proprietários.

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa e quaisquer materiais distribuídos em conexão com este comunicado de imprensa podem conter declarações prospectivas, crenças ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados operacionais da Takeda, incluindo estimativas, previsões, metas e planos para a Takeda. Sem limitação, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "visa", "planeja", "acredita", "espera", "continua", "pretende", "intenciona", "garante", "pode", "deveria,", "seria", "poderia", "antecipa", "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou o negativo delas. Estas declarações prospectivas são baseadas em suposições sobre muitos fatores importantes, incluindo os seguintes, que podem causar resultados reais materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas: as circunstâncias econômicas que cercam os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e nos Estados Unidos; pressões competitivas e desenvolvimentos; mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis, incluindo reformas globais de saúde; desafios inerentes ao desenvolvimento de novos produtos, incluindo a incerteza do sucesso clínico e as decisões das autoridades regulatórias e o tempo para isso; incerteza de sucesso comercial para produtos novos e existentes; dificuldades de fabricação ou atrasos; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o impacto de crises na saúde, como a nova pandemia de coronavírus, na Takeda e em seus clientes e fornecedores, incluindo governos estrangeiros nos países em que a Takeda opera, ou em outras facetas de seus negócios; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; a capacidade de alienar ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento; até que ponto nossas medidas internas de conservação de energia e os avanços futuros em energia renovável ou tecnologia de energia de baixo carbono nos permitirão reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa; e outros fatores identificados no relatório anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, disponíveis no site da Takeda em https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ ou em www.sec.gov. A Takeda não se compromete a atualizar nenhuma das declarações prospectivas contidas neste comunicado ou quaisquer outras declarações prospectivas que possa fazer, exceto conforme exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho passado não é um indicador de resultados futuros e os resultados ou declarações da Takeda neste comunicado podem não ser indicativos e não são uma estimativa, previsão, garantia ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Informações financeiras e certas medidas financeiras não-IFRS

As demonstrações financeiras da Takeda são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS).

Este comunicado à imprensa e os materiais distribuídos que tenham relação com ele incluem certas medidas financeiras não apresentadas de acordo com as IFRS, como receita central, lucro operacional central, lucro líquido central, EPS central, variação na taxa de câmbio constante (CER), dívida, EBITDA, EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre. A administração da Takeda avalia os resultados e toma decisões operacionais e de investimento usando as medidas IFRS e não-IFRS incluídas nesta apresentação. Essas medidas não-IFRS excluem certos itens de receita, custo e fluxo de caixa que estão incluídos ou são calculados de forma diferente das medidas mais semelhantes apresentadas de acordo com as IFRS. Ao incluir essas medidas não-IFRS, a administração pretende fornecer aos investidores informações adicionais para analisar melhor o desempenho e os principais resultados da Takeda, inclusive ao controlar o efeito das flutuações nas taxas de câmbio. As medidas não-IFRS da Takeda não são preparadas de acordo com as IFRS e tais medidas não-IFRS devem ser consideradas um complemento e não um substituto para as medidas preparadas de acordo com as IFRS (que às vezes chamamos de medidas "informadas"). Os investidores são incentivados a revisar as definições e reconciliações de medidas financeiras não-IFRS com suas medidas IFRS mais diretamente comparáveis, que estão no apêndice financeiro no final da apresentação para investidores do segundo trimestre de 2022 da Takeda (disponível em takeda.com/investors/financial-results).

Informação Médica

Este comunicado à imprensa contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países, ou podem estar disponíveis sob diferentes marcas registradas, para diferentes indicações, em diferentes dosagens ou em diferentes intensidades. Nada aqui contido deve ser considerado uma solicitação, promoção ou anúncio de quaisquer medicamentos prescritos, incluindo aqueles em desenvolvimento.

1Para a definição de Produtos de Crescimento e Lançamento, consulte o slide 19 da apresentação para investidores do segundo trimestre do ano fiscal de 2022 da Takeda (disponível em www.takeda.com/investors/financial-results).

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contato

Relações com Investidores Christopher O'Reilly christopher.oreilly@takeda.com +81 (0) 3-3278-2543

Assessoria de Imprensa EUA e outros países Megan Ostrower Megan.Ostrower@takeda.com +1 (772) 559-4924

Japão Jun Saito Jun.Saito@takeda.com +81 (0) 3-3278-2325

