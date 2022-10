Comunicado do Business Wire :Sterling Trading Tech

A Sterling Trading Tech (STT), fornecedora líder de sistemas de gerenciamento de pedidos, ferramentas de risco e margem e plataformas de negociação para o mercado de capitais em todo o mundo, anunciou hoje que assinou com a Avenue Securities, uma corretora digital pioneira dos EUA que atende investidores de varejo no Brasil, para fornecer seu conjunto de soluções tecnológicas para oferecer aos investidores brasileiros ferramentas comerciais sofisticadas e funcionalidades para negociar os mercados dos EUA.

Fundada em 2018 e sediada em Miami, a Avenue é líder em investimentos brasileiros no exterior. A Avenue é uma corretora online que oferece fácil acesso para investidores de varejo brasileiros interessados em títulos negociados em bolsas dos EUA. A empresa é a maior corretora dos EUA para brasileiros, atendendo atualmente mais de 600 mil investidores brasileiros que descobriram as oportunidades dos mercados financeiros estadunidenses através da Avenue.

A Avenue utilizará todas as três linhas de produtos no ecossistema Sterling: plataformas de negociação (via web e acesso móvel), OMS e o sistema de Risco e Margem pós-negociação. O conjunto de soluções tecnológicas da Sterling permitirá, além disso, que a Avenue integre totalmente as ações dos EUA em sua infraestrutura de backend para roteamento de pedidos e recursos de risco, e a negociação de opções também estará disponível em breve.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Para desbloquear todo o potencial do mercado dos EUA para investidores brasileiros, sabíamos que precisávamos encontrar uma solução totalmente integrada", disse Alexandre Artmann, diretor de operações da Avenue. "A tecnologia de ponta da Sterling e a reputação incomparável nos atraíram para a empresa, e estamos entusiasmados com essa parceria para levar nossa oferta de ações dos EUA ao próximo nível."

"Projetamos o ecossistema Sterling para cobrir todo o ciclo de vida comercial", disse Andrew Actman, diretor-executivo de desenvolvimento de negócios da STT. "Temos o prazer de ajudar a Avenue a expandir seus negócios e sua oferta aos investidores através de nosso conjunto de soluções necessárias para que eles participem plenamente do mercado dos EUA."

Os produtos da Sterling alimentam muitos dos principais corretores do mundo, empresas de compensação e gestores de investimentos. Suas plataformas de negociação com etiqueta branca permitem que os clientes criem um ecossistema de plataformas integrado que seja adaptado às suas necessidades. O Sterling OMS inclui gerenciamento de contas, soluções extensas de conectividade, verificações de conformidade e relatórios dentro de uma infraestrutura altamente escalável. As soluções de Risco e Margem da Sterling são um conjunto completo de ferramentas baseadas em nuvem que monitoram o mercado e o risco regulatório em tempo real, tanto para carteiras simples quanto avançadas. A oferta neutra baseada em SaaS da empresa abrange ações, opções e futuros dos EUA nos EUA, Canadá, Brasil e Hong Kong.

SOBRE STERLING TRADING TECH

A Sterling Trading Tech (STT) é uma fornecedora líder de soluções profissionais de tecnologia de negociação para os mercados globais de ações, ações e mercados futuros. Com mais de 100 clientes, incluindo corretores líderes, empresas de compensação e grupos de adereços em mais de 20 países, a STT fornece soluções adaptadas às necessidades dos clientes. A STT está comprometida em fornecer tecnologia rápida e estável, junto a um excelente atendimento ao cliente. A STT fornece plataformas de negociação, OMS e produtos de risco para seus clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221027005217/pt/

Contato

Michael Kingsley Chefe de comunicação da Sterling Trading Tech (914) 522-9471 mkingsley@forefrontcomms.com

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags