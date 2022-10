Comunicado do Business Wire :Medisca

A Medisca, uma empresa internacional que oferece produtos e serviços de compostos farmacêuticos, tecnologia mista, fabricação, serviços de educação e muito mais, anuncia planos de locar um prédio exclusivo de 60.000 pés quadrados para consolidar as operações de reembalagem e distribuição em Plattsburgh, NY sob o mesmo teto.

Architectural visualization of the new facility being built for Medisca in Plattsburgh, New York. (Photo: Business Wire)

A nova instalação irá contar com tecnologia e processos de última geração concebidos para satisfazer rigorosos padrões de qualidade, enquanto atende às necessidades cada vez maiores de capacidade dos clientes, à medida que a medicina personalizada continua acelerando em resposta às necessidades dos pacientes.

Locação de nova instalação para agilizar operações com foco no bem-estar dos funcionários

A instalação planejada é o resultado de vários anos de preparação e aperfeiçoamento e irá incluir um investimento significativo. Cinco locais diferentes serão consolidados no novo e moderno local que irá gerar um impacto positivo no fluxo operacional e no bem-estar dos funcionários.

"Estamos construindo esta nova instalação para atender às necessidades atuais e futuras à medida que a Medisca continua crescendo e expandindo estrategicamente nossos negócios ao redor do mundo", disse Antonio dos Santos, fundador e presidente da Medisca. "Ao consolidar nosso espaço existente em um único local, mais que iremos dobrar nossa capacidade de atender nossos clientes. A nova instalação irá oferecer os melhores fluxos de trabalho e disposições automatizados da categoria para máxima eficiência e bem-estar dos funcionários, que está no centro de nossos valores corporativos. Esperamos que nossas novas instalações sejam um local atraente para trabalhar e estamos felizes em continuar sendo um importante empregador na região de Plattsburgh."

É esperado que o novo local empregue 100 pessoas quando for inaugurado em julho de 2023. Projetado com cuidado, uma disposição lógica e equipado com máquinas para facilitar os esforços, a nova instalação irá garantir a segurança dos funcionários e otimizar a produção, ao cumprir os mais rigorosos padrões mundiais quanto à qualidade, incluindo FDA cGMP.

"Estamos entusiasmados por ser parte do investimento contínuo da Medisca na grande comunidade de Plattsburgh", disse David Champagne, presidente, diretor executivo e desenvolvedor industrial da TDC NNY. "Eles serão uma excelente adição ao Banker Road Industrial Park."

A Medisca também opera a partir de uma unidade de reembalagem e distribuição em Dallas, Texas, que também se encontra em processo de renovação e otimização como parte de um plano estratégico para melhor atender os clientes.

Sobre a MediscaA Medisca é uma corporação mundial com locais na América do Norte, Austrália e Europa, contribuindo para a saúde ao aproveitar grandes parcerias que proporcionam soluções personalizadas com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação. Respaldada por mais de 30 anos e uma base sólida em compostos farmacêuticos, a Medisca é uma empresa B2B que oferece ofertas abrangentes, ao agregar valor, consistência, capacidade de resposta e lealdade. De produtos e serviços de composição farmacêutica a soluções da cadeia de fornecimento, produção de tecnologia mista, testes analíticos, licenciamento de IP, serviços de educação e muito mais, a Medisca oferece soluções abrangentes que aproveitam uma forte rede de parcerias comprometida com uma profunda preocupação com as pessoas. Como parcerias no bem-estar, a Medisca oferece uma devoção infalível para melhorar vidas, em uma variedade de necessidades e em uma infinidade de pessoas. Para mais informação, acesse www.medisca.com e siga-nos no LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube.

Contato

Gayle Padvaiskas Vice-Presidente de Marketing Global Medisca gpadvaiskas@medisca.com 1-800-665-6334

