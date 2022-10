Comunicado do Business Wire :Hollyland Technology

A Hollyland Technology tem o prazer de anunciar o Lark C1, um sistema de microfone sem fio ultracompacto e repleto de recursos que pode ser conectado a telefones celulares e oferece um alcance de até 200 metros. O Lark C1 permite que você simplesmente conecte o receptor ao telefone para gravar áudio e reproduzir sem desconectar. Você pode gravar áudio sem interrupção, pois o transmissor (TX) e o receptor (RX) podem ser usados durante o carregamento, e o receptor pode ser conectado a uma fonte de energia para carregar seu telefone durante a operação. Este produto está disponível na versão iOS com conector Lightning no receptor (com um ou dois transmissores) e na versão Android com conector USB-C no receptor (com dois transmissores).

Microfone sem fio para Android e iPhone

Os transmissores podem ser presos à roupa como um microfone de lapela sem fio, para gravação profissional. A captura de som de 48 kHz/16 bits do sistema oferece detalhes incrivelmente ricos de todas as direções, oferecendo qualidade de som Hi-Fi de 20 Hz até 20 kHz. Na versão iOS, a interface Lightning com certificação MFi garante qualidade de som e confiabilidade incomparáveis. Os algoritmos avançados de processamento de áudio e o cancelamento de ruído ativo permitem que o Lark C1 forneça áudio digital nítido sem ruído de fundo. O produto está disponível em preto ou branco.

Além dos telefones celulares, a versão para Android do Lark C1 pode adicionar capacidade de microfone sem fio a outros produtos, como o DJI Action 3 e Action 2, convertendo-o no microfone ideal para vlog.

Duração de gravação ultralonga, apto durante o carregamento

Com duas unidades transmissoras, o Lark C1 Duo possui uma duração ultralonga de 32 horas a partir de um estojo de carregamento totalmente carregado, com cada transmissor funcionando por oito horas de cada vez para um dia inteiro de gravação ininterrupta. Todo o sistema pode ser utilizado durante o carregamento, incluindo o telefone celular.

Controles avançados no aplicativo

O app LarkSound da Hollyland oferece controles e recursos avançados para melhorar sua experiência de gravação. É muito fácil verificar o status do microfone. Você pode consultar a quantidade da bateria do transmissor, ajustar o nível de cancelamento de ruído ou controlar o volume e a reprodução em tempo real por meio do telefone e dos dispositivos Bluetooth.

Para obter mais informações e detalhes completos de compatibilidade da versão para Android, acesse: https://bit.ly/HLlarkC1

Para colaboração de influencers ou amostras para análise, entre em contato com: marketing@hollyland-tech.com

Vídeo do produto: https://youtu.be/AcbZ5rr6i84

Preço sugerido pelo fabricante e disponibilidadePreço: USD$199 Onde comprar: https://bit.ly/3gkhp7q

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221027005006/pt/

Contato

Imprensa GlobalPR Agency Samantha Wang samantha@globalpr.agency

