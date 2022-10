Comunicado do Business Wire :Cepton, Inc.

Cepton, Inc. ("Cepton") (Nasdaq: CPTN), uma inovadora do Vale do Silício e líder em soluções lidar de alto desempenho, anunciou hoje que fechou um contrato de investimento vinculante com data de 27 de outubro de 2022 ("Contrato de Investimento") para um investimento de US$ 100 milhões de sua parceria automotiva Tier 1 a longo prazo e atual acionista, Koito Manufacturing Co., Ltd. ("Koito") (TSE: 7276). Conforme relatado anteriormente, o investimento será utilizado para financiar o próximo estágio de crescimento da Cepton, à medida que escala suas soluções lidar para implantação em massa.

Dating back to 2017, Cepton and Koito have a strong history of collaboration, and this marks Koito's third investment in Cepton since 2020. © Cepton, Inc.

Sob os termos do Contrato de Investimento, que foi aprovado por unanimidade pelo conselho administrativo da Cepton, a Koito irá comprar US$ 100 milhões em ações preferenciais conversíveis (as "Ações Preferenciais"), com um preço de compra de US$ 1.000 por ação. As Ações Preferenciais serão convertidas, a partir do primeiro aniversário da data de emissão, em ações ordinárias da Cepton a um preço de conversão inicial aproximado de US$ 2,585 por ação, representando um prêmio de 10% quanto ao preço médio ponderado por volume da Cepton sobre período de 20 dias posteriores de negociação, o qual termina em 26 de outubro de 2022. O preço de conversão inicial também representa um prêmio de 13,4% quanto ao preço de fechamento da Cepton em 26 de outubro de 2022 e um prêmio de 7% quanto ao preço médio de fechamento da Cepton nos últimos cinco dias de negociação. Na eleição da Cepton, as Ações Preferenciais implicam um dividendo de 4,25% ao ano se pago em espécie ou um dividendo de 3,25% ao ano se pago em dinheiro, em cada caso pago trimestralmente com atraso.

Desde 2017, a Cepton e a Koito têm um intenso histórico de cooperação, e isto marca o terceiro investimento da Koito na Cepton desde 2020. Como resultado direto de sua parceria, a Cepton e a Koitwo receberam o maior prêmio de produção em série ADAS lidar conhecido do setor.

"Estamos animados em fortalecer ainda mais nossa parceria com a Koito e permanecemos profundamente gratos pelo apoio contínuo da Koito. Este investimento consolida a posição financeira da Cepton e nos permite continuar nossa excelência de execução à medida que visamos a comercialização e implantação no mercado de massa de nossos sensores lidar", disse o Dr. Jun Pei, cofundador e diretor executivo da Cepton.

"Temos o prazer de anunciar nosso terceiro investimento na Cepton, à medida que trabalhamos para desenvolver e comercializar tecnologias de sensores automotivos de última geração. Nossa parceria se desenvolveu ao longo dos anos e a Cepton continua sendo um parceiro essencial para nós. Este investimento é uma prova de nosso compromisso com a Cepton e em levar sistemas ADAS e AV baseados em lidar a veículos no dia a dia", disse o Sr. Michiaki Kato, presidente da Koito.

A consumação do investimento está sujeita, entre outras coisas, à aprovação dos acionistas da Cepton e ao cumprimento das condições de fechamento aplicáveis. É esperado que o investimento seja finalizado no primeiro trimestre de 2023. Mais informação sobre o investimento e os principais termos das Ações Preferenciais serão incluídas em um Formulário 8-K a ser apresentado pela Cepton à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

Consultorias

A ICR Capital LLC está atuando como consultoria financeira exclusiva da Cepton e a O'Melveny & Myers LLP está atuando como consultoria jurídica da Cepton. A SMBC Nikko está atuando como consultoria financeira exclusiva da Koito, e a Davis Polk & Wardwell LLP e Nishimura & Asahi estão atuando como consultoria jurídica da Koito.

Declarações Prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui "declarações prospectivas" dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados dos EUA de 1995. Declarações prospectivas podem ser identificadas pelo uso de palavras como "estimativa", "objetivo", "planejar", "projetar", "prever", "pretender", "irá", "esperar", "antecipar", "acreditar", "buscar", "alvo", "marco", "concebido para", "proposto" ou outras expressões semelhantes que prevejam ou impliquem eventos, tendências, termos e/ou condições futuros ou que não sejam declarações de assuntos históricos. A Cepton adverte os leitores deste comunicado à imprensa que estas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas, a maioria dos quais são difíceis de prever e muitos dos quais estão além do controle da Cepton, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos resultados esperados. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a transação proposta contemplada pelo Contrato de Investimento, termos das Ações Preferenciais, inclusive quanto à potencial conversão ou recompra das mesmas, bem como direitos e proteções relacionados concedidos à Koito quanto a isto, benefícios potenciais de celebrar e consumar a transação proposta contemplada pelo Contrato de Investimento, incluindo quanto à posição financeira da Cepton e capacidade de executar metas de comercialização e implantação no mercado de massa, capacidade da Cepton de obter as aprovações necessárias, incluindo a aprovação dos acionistas da Cepton para transação de Ações Preferenciais, cumprindo as condições de fechamento aplicáveis para tal transação proposta contemplada pelo Contrato de Investimento e o momento da mesma. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas como representando as avaliações da Cepton em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa. Portanto, confiança indevida não deve ser depositada nas declarações prospectivas. A Cepton não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva para refletir eventos ou circunstâncias após a data em que a declaração é feita ou refletir a ocorrência de eventos imprevistos.

Sobre a Cepton

A Cepton é uma inovadora do Vale do Silício em soluções baseadas em lidar para (ADAS/AV) automotiva, cidades inteligentes, espaços inteligentes e aplicações industriais inteligentes. Com sua tecnologia lidar patenteada, a Cepton visa tornar o lidar a tendência dominante e alcançar uma abordagem equilibrada de desempenho, custo e confiabilidade, ao mesmo tempo em que permite soluções de percepção 3D escalonáveis e inteligentes em todos os setores.

A Cepton recebeu um importante prêmio de produção em série ADAS lidar com a Koito no negócio da General Motors. A Cepton também está envolvida com todos as 10 principais fabricantes de equipamentos originais mundiais.

Fundada em 2016 e liderada por veteranos do setor com décadas de experiência coletiva em uma ampla gama de tecnologias avançadas de lidar e imagens, a Cepton tem foco na comercialização do mercado de massa de soluções lidar de alto desempenho e alta qualidade. A Cepton tem sede em San José, CA e possui um centro de excelência em Troy, MI para fornecer suporte local a clientes automotivos na área metropolitana de Detroit. A Cepton também está presente na Alemanha, Canadá, Japão, Índia e China para atender a uma base mundial de clientes em rápido crescimento. Para mais informação, acesse www.cepton.com e siga a Cepton no Twitter e LinkedIn.

Sobre a Koito

Sob a mensagem corporativa, "Iluminação para Sua Segurança", a Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito) vem marcando uma história de liderança em iluminação automotiva desde sua fundação em 1915. Hoje, o Grupo Koito é composto por 31 empresas localizadas em 13 países, fornecendo produtos e serviços a clientes em todo o mundo, através da rede internacional liderada por cinco grandes regiões (Japão, Américas, Europa, China e Ásia). Seus produtos, reconhecidos por sua alta qualidade e tecnologia avançada, são amplamente utilizados pelas montadoras de todo o mundo. A empresa está respondendo à futura transformação da mobilidade mediante o desenvolvimento de tecnologias de iluminação de última geração e equipamentos relacionados, sistemas de controle e produtos, materiais e métodos de produção compatíveis ao meio ambiente. Para mais informação, acesse www.koito.co.jp/english.

Contato

