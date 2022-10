Comunicado do Business Wire :Allurion

Allurion, uma empresa dedicada à erradicação da obesidade, recebeu aprovação para lançar seu balão gástrico com tecnologia revolucionária no Brasil.

O Balão Allurion- conhecido no Brasil como Balão Elipse - é o primeiro e único balão intragástrico deglutível para perda de peso que é colocado em consultório como rotina ,sem cirurgia, endoscopia ou anestesia1 e não precisa ser removido. Com seu lançamento no Brasil, o Balão Allurion agora está disponível em 60 países.

A prevalência da obesidade no Brasil aumentou de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019. Até o ano de 2030, praticamente 30% da população adulta brasileira terá obesidade**. Como resultado disso, a Allurion estima um mercado de cerca de 1,3 milhão de consumidores no Brasil que seriam elegíveis e considerariam optar pelo Programa Allurion.

Dr. Shantanu Gaur, Cofundador e CEO da Allurion, diz que a necessidade de abordar a obesidade no Brasil nunca foi tão urgente.

"A obesidade representa um dos desafios mais significativos da saúde no Brasil atualmente. A aprovação da ANVISA é muito bem-vinda; estamos prontos e dispostos a trabalhar com profissionais da saúde e outros especialistas em perda de peso para erradicar a obesidade no país."

Benoit Chardon, Diretor Comercial da Allurion, disse que a aprovação foi mais um avanço recente para a empresa ingressar em mercados nos quais a obesidade representa um sério desafio para o setor da saúde.

"Acreditamos em nosso futuro sucesso no Brasil, pois contamos com três vantagens substanciais: a natureza revolucionária sem procedimento(s) do nosso dispositivo, a natureza abrangente do nosso programa, que inclui um sistema de monitoramento dos pacientes baseado em inteligência artificial, e um programa de mudança comportamental que complementa o dispositivo, além da experiência angariada com o tratamento de mais de 100.000 pacientes em todo o mundo", ele diz.

O Programa Allurion está disponível em 5 clínicas no Brasil, com mais 7 a serem inauguradas. Assim como ocorre com outros mercados, Chardon diz que a Allurion será criteriosa ao firmar parcerias com clínicas visando disponibilizar o programa. "Desejamos garantir a melhor experiência do setor para todos os pacientes; apenas as equipes e clínicas mais experientes serão treinadas para implementar este programa sofisticado", afirma.

A empresa demonstrou adequação evidente do produto nos mercados em mais de 50 países até o momento e obteve receitas superiores em até 100% ano após ano nos últimos 6 anos. Com lançamentos este ano em países como Austrália, Canadá, México, Índia e, agora, no Brasil, a empresa praticamente dobrou seu alcance apenas nos 12 últimos meses.

Dr. Eduardo Grecco, Professor e Cirurgião gastroenterologista e endoscopista no Instituto Endovita em São Paulo, no Brasil, recebe com alegria uma ferramenta adicional para ajudar no combate à obesidade.

"De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde, nosso órgão responsável de vigilância sanitária, cerca de 20% da população adulta atualmente convive com a obesidade e um adicional de 36% com o sobrepeso. São quase 95 milhões de pessoas", ele ressalta.

"Temos observado um aumento de 80% na obesidade nos últimos 10 anos - especialmente na faixa etária de 25 a 45 anos de idade. Isso exerce um efeito agravante sobre outros quadros clínicos para os quais a obesidade constitui um fator importante de risco."

Dr. Manoel Galvão Neto, Diretor do departamento de endoscopia bariátrica da Mohak Bariatric and Robotics e Diretor científico do Instituto Endovitta, concorda. "Nossa atuação no momento é muito importante para auxiliar essas pessoas na perda de peso. Contar com ferramentas como o Programa Allurion à nossa disposição modificará esse cenário."

Para saber mais sobre a Allurion, visite o site Allurion.com.

Sobre o Balão Allurion (comercializado sob o nome Balão Elipse no Brasil)

-- O balão deglutível Allurion é o primeiro e único dispositivo de perda de peso sem procedimento(s) em âmbito mundial. Ele não requer cirurgia, endoscopia ou anestesia para a colocação e não precisa de remoção de rotina pois ele será expelido de forma natural após aproximadamente 16 semanas. No Brasil, ele é indicado para adultos com índice de massa corporal (IMC) de 30 a 40

-- Ele é parte integrante do Programa Allurion, que oferece suporte aos pacientes para que façam mudanças positivas em seu estilo de vida resultando em perda de peso sustentada em longo prazo. O programa abrangente inclui o suporte de médico e nutricionista, assim como a disponibilização de um conjunto de ferramentas digitais projetadas para auxiliar na maximização do sucesso.

-- O Programa Allurion é destinado a pessoas que não conseguem atingir suas metas de perda de peso apenas com dieta, ou aqueles que não desejam - ou não podem - se submeter a cirurgias invasivas ou endoscópicas1. Ele também pode ser a opção ideal para pessoas que precisam controlar comorbidades relacionadas ao ganho de peso, como diabetes, infertilidade e doenças cardiovasculares.

*Os cálculos de oportunidade total de mercado são baseados nos dados estatísticos atuais de saúde, níveis de renda e penetração de mercado da empresa.

** Estivaleti, J.M., Guzman-Habinger, J., Lobos, J. et al. Time trends and projected obesity epidemic in Brazilian adults between 2006 and 2030. Sci Rep12, 12699 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-16934-5

1 Em casos raros, o Balão de Allurion pode exigir intervenção endoscópica ou cirúrgica para remoção

Sobre a Allurion

A empresa Allurion é dedicada ao fim da obesidade. O Programa Allurion é uma experiência de perda de peso de 360 graus com o Balão Gástrico Allurion, o primeiro e único balão gástrico ingerível e sem procedimentos1 do mundo para perda de peso e o Allurion Virtual Care Suite, incluindo o Allurion Mobile App para pacientes, Allurion Insights para médicos com a Plataforma Iris AI e os dispositivos Allurion Connected Scale e Health Tracker. O Allurion Virtual Care Suite também já está disponível aos consumidores separadamente do ProgramaAllurion (que vem o balão gástrico ) para ajudar a personalizar, monitorar e gerenciar a terapia de perda de peso para os pacientes, podendo ser utilizado independentemente de seu plano de tratamento: balão gástrico, cirúrgico, médico ou nutricional.

Saiba mais sobre a Allurion online em www.allurion.com e sobre o Allurion Virtual Care Suite no www.allurion.com/virtual-care-suite.

Allurion é uma marca comercial da Allurion Technologies, Inc. nos Estados Unidos e em países ao redor do mundo.

