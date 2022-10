Com gol de CR7, United vence Sheriff (3-0) na Liga Europa; Betis e Freiburg avançam ás oitavas

Cristiano Ronaldo marcou em sua primeira partida pelo Manchester United desde sua recusa em entrar como substituto na semana passada, na vitória nesta quinta-feira por 3 a 0 sobre o Sheriff Tiraspol pela Liga Europa.

O triunfo em Old Trafford, com gols de Diogo Dalot e Marcus Rashford que se somaram ao de CR7, garantiu aos Red Devils uma vaga na próxima fase, onde se juntarão ao Barcelona, que foi eliminado da Liga dos Campeões na fase de grupos na quarta-feira.

A vaga direta nas oitavas de final será decidida com a Real Sociedad.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico do United, Erik ten Hag, não havia relacionado o atacante português no empate de sábado com o Chelsea e ele só foi autorizado a regressar aos treinos da equipe principal nesta semana.

Ronaldo começou na frente com o ala argentino Alejandro Garnacho, de 18 anos, que fazia sua primeira partida no time principal.

O lateral-direito Dalot abriu o placar pouco antes do intervalo, antes de Rashford ampliar a 25 minutos do fim.

Ronaldo marcou seu 701º gol da carreira em clubes e garantiu os três pontos aos 81 minutos.

"Ver a Cristiano Ronaldo marcar é estupendo", afirmou Ten Hag. "Ele precisava marcar um gol e acredito que ele marcará mais", acrescentou.

Também nesta quinta-feira o Arsenal, que já está nas oitavas de final, sofreu a primeira derrota na fase de grupos ao perder por 2 a 0 para o PSV Eindhoven fora de casa.

O técnico dos Gunners, Mikel Arteta, disse depois que o zagueiro Pablo Mari, emprestado ao clube italiano Monza, estava recebendo tratamento médico após ser esfaqueado em um shopping center de Milão em um ataque que matou uma pessoa e feriu outras três.

"Acabei de saber", disse Arteta a repórteres.

"Ele está no hospital. Parece estar bem. Vou receber um relatório agora sobre o que aconteceu".

O Betis garantiu matematicamente a liderança do seu grupo na Liga Europa e com ela a classificação direta para as oitavas de final do torneio, enquanto a Real Sociedad também venceu, mas ainda não assegurou o primeiro lugar.

Nos duelos desta quinta-feira, o Betis venceu por 1 a 0 no estádio do búlgaro Ludogorets e a Real Sociedad venceu por 2 a 0, também como visitante, o cipriota Omonia Nicosia.

Tanto o Betis quanto a Real Sociedad haviam garantido uma das duas primeiras posições na quarta rodada, que classifica, mas não assegura terminar em primeiro.

Enquanto a primeira posição permite o acesso direto às oitavas de final, o segundo colocado de cada chave precisa disputar antes, em fevereiro, um 'playoff'.

Junto com o Batis, outras duas equipes também garantiram a liderança e a vaga direta nas oitavas de final, pulando o 'playoff'.

No Grupo G o alemão Freiburg empatou com o lanterna Olympiakos (1-1) e, com 13 pontos, não pode mais ser alcançado. E no Grupo D o belga Union Saint-Gilloise venceu o também último colocado Malmo fora de casa por 2 a 0 e avançou.

Surpresa no início da temporada, o líder da Bundesliga, o Union Berlin, manteve vivas as esperanças de uma vaga na fase eliminatória da segunda maior competição europeia, graças a uma vitória por 1 a 0 sobre o Braga, também na chave D.

iwd/gj/aam

Tags