Catar vence amistoso contra Honduras (1-0) em preparação para a Copa

A seleção do Catar, sede da Copa do Mundo de 2022, continuou sua preparação para o torneio com uma vitória por 1 a 0 sobre a equipe de Honduras, em amistoso disputado nesta quinta-feira, na Espanha.

O duelo realizado com portões fechados foi mais um da série de jogos-testes em que o treinador da equipe, o espanhol Félix Sánchez, pôde rodar o elenco e ganhar mais entrosamento após os amistosos de setembro não terem sido muito animadores, com derrotas para a seleção sub-23 da Croácia (3-0) e Canadá (2-0), e um empate contra o Chile (2-2).

Somando mais uma vitória, a equipe catari já havia triunfado sobre a Guatemala por 2 a 0 no último domingo (23) e terá mais um jogo desta preparação no dia 5, contra o Panamá.

O autor do único gol foi Almoez Ali, aos 20 minutos do segundo tempo. O jogador, que já havia marcado no domingo passado, é um dos destaques da seleção.

O Catar está no Grupo A, com Senegal, Holanda e Equador, com quem protagoniza sua estreia na competição.

A equipe vencedora da Copa da Ásia de 2019 quer buscar as primeiras colocações na chave para garantir a classificação, ao menos, às oitavas de final do torneio.

