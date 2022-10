Betis vence Ludogorets (1-0) na Bulgária e garante vaga nas oitavas da Liga Europa

O Betis venceu por 1 a 0 em sua visita ao búlgaro Ludogorets Razgrad, nesta quinta-feira pela quinta rodada do grupo C da Liga Europa, e assim garantiu matematicamente terminar como líder, o que garante uma vaga direta nas oitavas de final.

A equipe andaluza já tinha garantido a classificação em sua chave, mas terminar em segundo obrigaria a disputar um 'playoff' em fevereiro valendo vaga nas oitavas. Ao terminar como líder, esse procedimento perigoso é evitado e o time se junta diretamente aos dezesseis melhores desta edição.

Para garantir a liderança, o Betis precisava de apenas um ponto. Com a vitória, os 'Verdiblancos' somam 13 pontos, seis a mais que o Ludogorets, segundo colocado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gol da vitória do Betis na Arena Ludogorets foi marcado pelo francês Nabil Fekir aos 55 minutos, com assistência de Luiz Henrique. O árbitro revisou a jogada no VAR antes de validar o gol.

Esse gol foi um revés para o Ludogorets, que criou as melhores chances no primeiro tempo, embora tenha esbarrado no goleiro chileno Claudio Bravo, que estava muito atento.

Após seu gol, o Betis controlou melhor a partida e soube administrar sua vantagem até o final.

As más notícias para a equipe comandada pelo chileno Manuel Pellegrini foram as mudanças devido a problemas físicos de Joaquín Sánchez no primeiro tempo e do argentino Guido Rodríguez no segundo.

Com a liderança e as oitavas de final já asseguradas, o Betis vai se despedir da fase de grupos da Liga Europa na quinta-feira da próxima semana, recebendo o Helsinki, com a tranquilidade de que a missão foi cumprida.

A vitória desta quinta-feira permite ao Betis recuperar o sorriso depois de ter somado apenas um ponto nas duas últimas rodadas do campeonato espanhol. No domingo, nesse campeonato, o Betis visita a Real Sociedad, outra equipe espanhola na disputa desta Liga Europa.

bur/dr/aam

Tags