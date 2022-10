Bayern tem nova chance de assumir a liderança da Bundesliga

Desde o final de setembro, o Bayern de Munique voltou a jogar em seu alto nível: sete vitórias e um empate, 30 gols marcados e um primeiro lugar garantido em seu grupo da Liga dos Campeões. Na Bundesliga, está a um ponto do Union Berlin (que tem 23 pontos) antes da décima segunda rodada.

O time de Munique, comandado pelo camaronês Eric Maxim Choupo-Moting (cinco gols, duas assistências e titular nos últimos quatro jogos) recebe o Mainz (6º, 18 pontos) no sábado.

Será uma oportunidade para os bávaros pressionarem o Union, que joga no domingo contra o Borussia Mönchengladbach de Marcus Thuram, autor de gols em todas as rodadas da Bundesliga disputadas em outubro. Com esses tentos marcados, o atacante francês co-lidera a artilharia junto com Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug, todos os três com oito gols.

Os outros quatro representantes alemães na Liga dos Campeões se enfrentam no sábado, antes da sexta e última rodada da fase de grupos da competição europeia, que será decisiva para dois deles.

Depois de bater o Real Madrid, o Leipzig (8º, com 16 pontos) recebe o Bayer Leverkusen (15º, 9 pontos) já eliminado na Liga dos Campeões antes de enfrentar o ucraniano Shakhtar Donetsk, enquanto o Eintracht Frankfurt (4º, 20 pontos) recebe o Borussia Dortmund (5º, 19 pontos), que já está assegurado nas oitavas de final da Liga dos Campeões, antes de enfrentar o Sporting em Lisboa.

-- Programação da 12ª rodada da Bundesliga alemã e classificação:

- Sexta-feira:

(15h30) Werder Bremen - Hertha Berlim

- Sábado:

(10h30) Wolfsburg - Bochum

Stuttgart - Augsburg

Bayern de Munique - Mainz

RB Leipzig - Bayer Leverkusen

(13h30) Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

- Domingo:

(11h30) 1. FC Union Berlin - B. Moenchengladbach

(13h30) Schalke 04 - Freiburg

(15h30) Colônia - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. 1. FC Union Berlin 23 11 7 2 2 19 8 11

2. Bayern de Munique 22 11 6 4 1 32 8 24

3. Freiburg 21 11 6 3 2 16 13 3

4. Eintracht Frankfurt 20 11 6 2 3 24 18 6

5. Borussia Dortmund 19 11 6 1 4 18 14 4

6. Mainz 18 11 5 3 3 16 13 3

7. Hoffenheim 17 11 5 2 4 17 12 5

8. RB Leipzig 16 11 4 4 3 20 18 2

9. B. Moenchengladbach 16 11 4 4 3 19 17 2

10. Colônia 16 11 4 4 3 19 22 -3

11. Werder Bremen 15 11 4 3 4 20 18 2

12. Augsburg 14 11 4 2 5 14 19 -5

13. Hertha Berlim 11 11 2 5 4 14 16 -2

14. Wolfsburg 11 11 2 5 4 13 19 -6

15. Bayer Leverkusen 9 11 2 3 6 16 23 -7

16. Stuttgart 8 11 1 5 5 13 20 -7

17. Bochum 7 11 2 1 8 11 28 -17

18. Schalke 04 6 11 1 3 7 11 26 -15

