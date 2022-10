Bautista elimina Murray e avança às quartas do ATP 500 da Basileia

14:11 | Out. 27, 2022

O espanhol Roberto Bautista se classificou para as quartas de final do ATP 500 da Basileia após derrotar o britânico Andy Murray em quadra dura com parciais de 6-3 e 6-2.

Bautista, que este ano foi campeão dos torneios de Kitzbühel e Doha, aguarda o adversário da próxima fase que sairá do duelo entre o suíço Stanislas Wawrinka ou o norte-americano Brandon Nakashima.

Já Andy Murray, que já foi número um do mundo, segue tentando se recuperar após duas operações no quadril, que foi um divisor de águas em sua carreira. A colocação de uma prótese metálica no quadril continua limitando seus movimentos na quadra.

Seu compatriota, Albert Ramos, tampouco avançou para a fase seguinte, após ser derrotado pelo cazaque Alexander Bublik.

-- Torneio ATP 500 da Basileia

- Simples masculino - Segunda rodada:

Alexander Bublik (CAZ) x Albert Ramos (ESP) 6-3, 6-3

Roberto Bautista (ESP) x Andy Murray (ESC) 6-3, 6-2

