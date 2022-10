Arturo Vidal volta a treinar com o Flamengo antes da final da Libertadores

Após dias afastado devido a uma dor no tornozelo direito, o chileno Arturo Vidal voltou a treinar com o Flamengo nesta quinta-feira, antes da final da Copa Libertadores, contra o Athletico Paranaense.

O meia fez parte do trabalho realizado pelo time carioca no estádio George Capwell, em Guayaquil.

Na casa do Emelec, Vidal tocou a bola com os companheiros sem sinais de dores no tornozelo, machucado após a final da Copa do Brasil na semana passada.

Em 21 de outubro, o Flamengo informou que o chileno de 35 anos havia sofrido um "trauma" e apresentava líquido interno, e por isso teve que passar por uma drenagem que o obrigou a ficar sob cuidados médicos durante quatro dias.

Nas suas redes sociais, Vidal compartilhou uma foto do tornozelo inchado, o que colocou em dúvida sua presença na final.

Desde então, ele havia perdido dois jogos, contra América-MG e Santos.

Se vencer o Athletico-PR no sábado, "El Rey" obteria o seu primeiro título continental em clubes, algo que não conseguiu alcançar em suas passagens por Barcelona, Juventus e Bayern de Munique.

Na zona norte da principal cidade portuária do Equador, o Athletico-PR também treinou nesta quinta-feira sob a supervisão do técnico Luiz Felipe Scolari.

Liderados por Fernandinho, o time rubro-negro realizou, assim como o Flamengo, sua primeira atividade física em solo equatoriano. Ambos chegaram na tarde de quarta-feira.

O Estádio Monumental de Guayaquil, com capacidade para quase 60.000 espectadores, sediará a terceira final consecutiva da Copa Libertadores entre equipes brasileiras.

