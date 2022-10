Apagão do Whatsapp afeta bilhões de usuários em todo o mundo

Meta, empresa que também administra Facebook e Instagram, informa que o problema foi resolvido, mas não esclarece as causas da interrupção dos serviços por horas.O aplicativo Whatsapp esteve fora do ar por algumas horas nesta terça-feira (25/10), o que impediu bilhões de usuários em todo o mundo de utilizarem o popular serviço de mensagens. A gigante da tecnologia Meta, que administra o Whatsapp, o Facebooke outros serviços, informou que o problema já foi resolvido, após ter sido detectado pela plataforma de monitoramento Downdetector e de gerar enxurradas de queixas dos usuários nas redes sociais. O Downdetector informou que foram relatados problemas no aplicativo desde as 04h17, no horário de Brasília. Muitos não conseguiram sequer acessar a plataforma. A hashtag #whastappdown ("queda do Whastapp") se tornou um dos principais trending topics do Twitter nesta terça-feira. Milhões de usuários também utilizaram o Instagram– igualmente pertencente ao grupo Meta – para alertar sobre o apagão no aplicativo de mensagens. Mais tarde, a Meta informou que o problema já estava resolvido e pediu desculpas aos usuários pelos inconvenientes. A origem do apagão, no entanto, não foi esclarecida. Em 2021, a empresa já tinha sofrido um apagão semelhante, que atingiu algumas de suas principais plataformas, como Facebook, Instagram, Whatsapp e Messenger. Segundo o Downdetector, a duração e a escala da interrupção dos serviços utilizados por bilhões de indivíduos gerou um dos maiores incidentes desse tipo já registrados. Na ocasião, o Facebook reconheceu que a interrupção ocorreu por um erro da própria plataforma, não por um problema técnico. A Facebook Inc. mudou seu nome para Meta há cerca de um ano, sinalizando a mudança para uma visão fundamentada na chamada realidade aumentada, virtual e interativa, que a empresa vê como sendo seu futuro. No entanto, a Meta atravessa um período de dificuldades financeiras devido à queda da renda gerada por publicidade e pela dura concorrência de outras plataformas, como o Tik Tok, cuja popularidade explodiu entre os jovens. O Whatsapp foi adquirido pela Facebook Inc. em 2014. Em fevereiro de 2020, o aplicativo ultrapassou a marca de 2 bilhões de usuários, consagrando-se como um dos mais populares em todo o mundo. rc/av (AFP, DPA, AP)