Verstappen vence GP do Japão, se tornando bicampeão de F1

Piloto holandês vence corrida confusa, realizada sob forte chuva. Prova foi encurtada após cerca de duas horas de interrupção devido ao mau tempo.Max Verstappen, da equipe Red Bull, venceu neste domingo (09/10) o Grande Prêmio do Japão, conseguindo, assim, se sagrar bicampeão de Fórmula 1. O piloto holandês venceu a corrida, realizada sob forte chuva, após o piloto da Ferrari Charles Leclerc tomar punição no fim do circuito, por cortar uma curva na chicane final. A vitória foi a 32ª da carreira de Verstappen na Fórmula 1, além de ser a 12ª nesta temporada, em 18 Grandes Prêmios disputados. Com esse triunfo, ele totalizou 366 pontos, 113 de vantagem em relação ao vice-líder, Sérgio Pérez, também da Red Bull. Leclerc chegaria em segundo lugar na corrida, mas recebeu punição de cinco segundos na última volta, fazendo com que ele fosse rebaixado para a terceira colocação, atrás de Pérez. Esteban Ocon, da Alpine, chegou em quarto, enquanto Lewis Hamilton, da Mercedes, terminou a etapa na quinta colocação. A FIA disse que todos os pontos foram concedidos para a corrida encharcada de chuva, embora tenha sido suspensa devido ao clima. A princípio, o próprio Verstappen acreditava que teria que esperar outra etapa para se tornar campeão mundial. "O campeonato teria sido ótimo se tivéssemos vencido aqui, mas temos outra chance na próxima corrida", disse ele, já pensando no GP dos Estados Unidos. Mas nesse ponto, Leclerc recebeu uma penalidade de cinco segundos por sair da pista na última volta e "aproveitar" Perez, que o perseguia. "O primeiro título foi um pouco mais emocionante, o segundo é mais bonito", disse Verstappen, que se enquadra no círculo dos 17 pilotos com mais de um título. Verstappen havia dominado uma corrida encurtada devido a uma interrupção de cerca de duas horas, entrando na linha de chegada 26 segundos à frente de Leclerc, que no final seria 31 após a penalidade e com 27 segundos sobre Pérez. Houve inicialmente alguma confusão entre espectadores e membros da equipe após a corrida no circuito de Suzuka, no Japão. Isso porque foi originalmente suposto que pontos dos pilotos seriam reduzidos devido à interrupção de cerca de duas horas, que levou os carros a completarem menos de 75% da distância. Prova teve início caótico A corrida decisiva entre Verstappen e Leclerc deveria ser o Grande Prêmio dos Estados Unidos no final deste mês. O próprio Verstappen só foi informado de que havia vencido o campeonato mundial no meio de sua entrevista na TV após a corrida. "É uma sensação louca porque eu não esperava isso quando cruzei a linha", disse o piloto holandês. A corrida teve um início caótico com chuva forte, com Carlos Sainz, da Ferrari, saindo na primeira volta devido a aquaplanagem. Os organizadores pararam a corrida após a segunda volta, forçando os pilotos a esperarem mais de duas horas antes do reinício da competição. No entanto, um trator de recuperação apareceu na pista antes que os outros pilotos pudessem voltar aos boxes, gerando polêmica. Em 2014, o carro de Jules Bianchi saiu da mesma pista em condições climáticas semelhantes e colidiu com um trator. Ele morreu depois de passar nove meses em coma. "Ainda não sei por que continuamos arriscando, nessas condições, ter um trator na pista", disse Sainz. "Iam dar bandeira vermelha de qualquer maneira, então por que arriscar?" md (AP, Reuters, DPA, AFP)