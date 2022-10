Comunicado do Business Wire :Nel ASA

A Nel Hydrogen Electrolyser AS, subsidiária da Nel ASA (Nel, OSE:NEL), assinou um contrato de equipamentos para eletrolisador alcalino da empresa australiana Woodside Energy, para seu projeto proposto de hidrogênio H2OK, em Ardmore, no estado de Oklahoma, EUA. O contrato possui um valor total de cerca de 600 milhões NOK.

"Estamos extremamente orgulhosos por termos sido escolhidos pela Woodside Energy, uma empresa de qualidade com um forte histórico de desenvolvimento de ativos de alta qualidade, para este incrível e importante projeto", diz Håkon Volldal, CEO da Nel.

O H2OK é o primeiro projeto de hidrogênio da Woodside nos EUA. Esse equipamento apoiará a primeira fase do projeto proposto (60 tpd). As instalações da Woodside serão em Ardmore, Oklahoma, uma área bem adequada para a produção de hidrogênio, com boa disponibilidade de água e energia. A empresa utilizará esses recursos para produzir hidrogênio líquido para veículos comerciais e de transporte pesado movidos a célula de combustível de hidrogênio.

A Woodside Energy pretende expandir sua presença nos EUA e está trabalhando também em dois projetos de hidrogênio propostos na Austrália: H2Perth e H2Tas.

O contrato com a Woodside foi assinado apenas alguns meses após a Nel ter recebido seu pedido de compra de proporções recorde de 200 MW para outro projeto de grande escala nos EUA.

"O mercado de eletrolisadores está se desenvolvendo de forma favorável para a Nel. Agora estamos garantindo a qualidade dos contratos com termos favoráveis e um perfil de risco gerenciável. O contrato com a Woodside terá um importante impacto financeiro positivo na empresa", diz Volldal.

"É extremamente empolgante trabalhar com a equipe de profissionais da Woodside e realizar um projeto como esse. O projeto de Ardmore se tornará uma excelente demonstração da tecnologia em eletrolisadores da Nel, pois permite uma utilização mais ampla de energia renovável no setor industrial e de transporte", diz Tom Skoczylas, Gerente Regional de Vendas da Nel Hydrogen EUA.

As pilhas de eletrolisadores serão produzidas na fábrica da Nel de Herøya, a única instalação completa de eletrolisadores do mundo.

Esse é um pedido de compra forte de pilhas alcalinas, equipamentos de balanço das pilhas (BoS) e engenharia para os equipamentos de balanço da usina (BoP) (que a Woodside fornecerá). Há mecanismos de transferência de aumentos nos preços do aço e níquel. A Woodside pretende continuar com a decisão final de investimento (FID) em 2023. Estima-se a produção de eletrodos ao longo de todo o ano de 2024.

A Nel é uma empresa global dedicada ao hidrogênio, que oferece soluções otimizadas para produzir, armazenar e distribuir hidrogênio a partir de energia renovável. Atendemos as indústrias, empresas de energia e gás com um tecnologia líder em hidrogênio. Nossas raízes remontam a 1927 e, desde então, a Nel tem uma história orgulhosa de desenvolvimento e melhoria contínua das tecnologias de hidrogênio. Hoje, nossas soluções de hidrogênio abrangem toda a cadeia de valor: desde tecnologias de produção de hidrogênio até estações de abastecimento de hidrogênio, possibilitando que as indústrias façam a transição para o hidrogênio verde e fornecendo aos veículos elétricos de célula de combustível o mesmo abastecimento rápido e de longo alcance que os veículos movidos a combustíveis fósseis, mas sem as emissões.

Kjell Christian Bjørnsen, Diretor Financeiro, +47 917 02 097 Wilhelm Flinder, Diretor de Relações com Investidores, +47 936 11 350 Lars Nermoen, Diretor de Comunicações, + 47 902 40 153 info@nelhydrogen.com

