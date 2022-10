Venezuela apreende 54 toneladas de suposto contrabando colombiano

20:19 | Out. 17, 2022

As autoridades venezuelanas apreenderam, nesta segunda-feira (17), 54 toneladas de alimentos que supostamente foram contrabandeados da Colômbia, dias após a normalização do comércio entre os dois países, em um procedimento que deixou três detidos.

A apreensão, liderada pela Guarda Nacional Bolivariana (GNB), foi realizada no posto de Guarumito, perto de La Fría, Táchira, segundo um comunicado e um vídeo do componente militar.

"Foram contabilizadas 54 toneladas de mercadoria seca, legumes e frutas", que eram transportadas em dois grandes caminhões.

Entre os itens apreendidos estavam pacotes de café, óleo vegetal, leite longa vida, refrigerantes, isotônicos (energéticos), além de ração animal e papel higiênico.

Os detidos, de nacionalidade venezuelana, estavam nos veículos e cruzaram através das estradas irregulares chamadas "trilhas", abertas após o fechamento do trânsito entre os dois países em 2015.

Os 2.219 km da fronteira colombiana-venezuelana sempre foram minados pelo contrabando, mas as máfias e grupos armados irregulares ganharam espaço com o fechamento parcial das passagens binacionais. O domínio se intensificou com a colocação, em 2019, de contêineres nas passagens principais.

Com a chegada ao poder do atual presidente colombiano, Gustavo Petro, os países reabriram a fronteira em 27 de setembro.

O governador de Táchira, Freddy Bernal, anunciou, em 15 de outubro, que a normalização das operações na fronteira levará cerca de 90 dias.

"As coisas caminham bem, só precisa de tempo para ajustar todos os mecanismos", disse Bernal.

Todos os tipos de mercadorias são movimentados pelas "trilhas": alimentos, remédios, gasolina, equipamentos agrícolas e até armas e cocaína, segundo testemunhas. Em 28 de setembro, a Guarda Nacional apreendeu 10 toneladas de ureia, supostamente destinadas ao tráfico de drogas.

