Ucrânia: "drones suicidas" voltam a atingir Kyiv

Uma nova leva de ataques com "drones suicidas" atingiu a capital da Ucrânia, Kyiv, na manhã desta segunda-feira, 17 (madrugada de segunda-feira no Brasil). As informações são do governo ucraniano e da mídia internacional.

Segundo a Presidência do país, os alvos foram civis. O bairro universitário de Shevchenkivskiyi teria sido um dos principais atingidos.

No momento dos ataques, por volta das 8 horas, a região estava cheia de pessoas. No horário, de pico, os moradores se preparavam para sair ao trabalho ou para aulas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a Rússia, o objetivo era tingir alvos militares. O governo ucraniano ainda não divulgou estimativa de vítimas, mas pontuou que forças de salvamento já se encontram na região.

Mais notícias internacionais

Sobre o assunto Credit Suisse chega a acordo nos EUA para encerrar último processo por hipotecas "subprimes"

Neymar enfrenta julgamento em Barcelona a um mês da Copa do Mundo

Bolsa de Tóquio fecha em queda

Guerra na Ucrânia e inflação mergulham milhões de crianças na pobreza, alerta Unicef

Macron pede 'solidariedade' europeia a Berlim diante do aumento dos preços da energia

Ucrânia: Diplomata diz haver esperança por verba para custear satélites de Musk

Cerca de cem refugiados encontrados nus na fronteira entre Grécia e Turquia

Kanye West diz que George Floyd não morreu asfixiado e revolta web

Tags