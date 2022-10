Tiroteio interrompe visita de candidato bolsonarista à comunidade em São Paulo

14:03 | Out. 17, 2022

O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisou interromper um ato de campanha em uma das comunidades da capital paulista devido a um tiroteio nesta segunda-feira(17). Autoridades investigam se o político seria o alvo dos disparos.

"Durante visita ao 1º Polo Universitário de Paraisópolis fomos atacados por criminosos. Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP (Polícia Municipal de São Paulo)", tuitou o político apoiado por Jair Bolsonaro.

Segundo imagens publicadas na imprensa, o candidato e seus assessores se abaixaram no interior do edifício onde estavam para se proteger dos tiros. Em seguida, foram evacuados sem que ninguém ficasse ferido, informou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que confirmou que uma pessoa foi detida.

Freitas afirmou que "um bandido foi baleado" e que sua equipe investigava detalhes do ocorrido.

Bolsonaro reagiu rapidamente do Palácio da Alvorada, em Brasília.

"Tudo é preliminar ainda. Não quero me antecipar. O evento de hoje é um sinal, sendo ou não contra ele, que deve se preocupar ainda mais com a segurança", disse o presidente de ultradireita.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, afirmou em nota que determinou "a imediata investigação do ocorrido".

"Acabei de falar com Tarcísio de Freitas e ele e sua equipe estão bem. A polícia militar agiu rápido e garantiu a segurança de todos".

Freitas disputará no segundo turno, em 30 de outubro, o governo de São Paulo com Fernando Haddad, apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva, que por sua vez, enfrenta Bolonaro pela Presidência.

